Tvrtka Ive Todorić, Srculence, prošle je godine prestala postojati. Iva ju je pripojila tvrtki svoje kćeri Tare, 'Koro Komunikacijama'. promijenila je i sjedište na sdresu Ateliera Sreće i povećala prihode za više od 100 posto
Evo koliko je poduzetnica Iva Todorić zaradila u prošloj godini
Iva Todorić je svoju tvrtku Srulence nakon devet godina poslovanja, lani netom prije Valentinova, pripojila Koro Komunikacijama. Tada je Koro Komunikacije vodila njezina kćer Tara no prema podacima iz Sudskog registra, Iva se krajem listopada upisala na tvrtku kao direktorica. U isto vrijeme promijenila je i sjedište tvrke u Malu ulicu u zagrebu, gdje je s Antom Jurkovićem s kojim se poslovno razišla prije par dana, otvorila Atelier sreće. U godinu dana Ivinog upravljanja Koro Komunikacijama, tvrtka je povećala prihode za više od 100 posto u odnosu na 2024. Tako je 2025. završila s prihodima većima od 425.000 eura te neto dobiti od gotovo 30.000 eura.
