Evo koliko je slavni iluzionist David Copperfield zaradio

Slavni iluzionist David Copperfield (69) najavio je da će 30. travnja posljednji put nastupiti u hotelu MGM Grand u Las Vegasu, čime završava njegovih 25 godina nastupa koji su obilježili svijet zabave. Odlazak mađioničara koji označava kraj jedne ere, dolazi u trenutku kada se ponovno propituju njegove veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Odlazak takve zvijezde velik je udarac za MGM, budući da je njegov show predstavljao stabilan i siguran izvor prihoda koji je punio dvoranu kapaciteta 740 mjesta i do petnaest puta tjedno. Četvrt stoljeća Copperfield je bio sinonim za magiju kroz čiju predstavu u MGM Grandu je prošlo više od sedam milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. U pisanoj izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, Copperfield se zahvalio timu i publici.

- Želim se osvrnuti na ovu prekretnicu te zahvaliti nevjerojatnom timu u MGM-u i mojoj ekipi koja je doslovno svake večeri stvarala čaroliju dijeleći čudo s više od sedam milijuna ljudi iz svih zemalja svijeta - naveo je.

Foto: Christina Horsten/DPA

Iz MGM-a su se oglasili priopćenjem u kojem mu žele 'svaki uspjeh u sljedećem poglavlju njegovog putovanja', no nisu odgovorili na pitanja je li prekid suradnje povezan s nedavnim kontroverzama. Ipak, objava o završetku rezidencije uslijedila je svega nekoliko tjedana nakon što su objavljeni novi dokumenti iz tzv. 'Epsteinovih spisa'. U njima su otkriveni interni dopisi FBI-a iz 2007. godine, koji pokazuju da su istražitelji ispitivali 'vezu' između Copperfielda i Epsteina kako bi utvrdili jesu li 'dijelili sklonost prema maloljetnicama' i upućivali žrtve jedan drugome.

Ta istraga na kraju je zatvorena bez podizanja optužnice. Jedan od agenata FBI-a kasnije je u e-mailu naveo kako je slučaj odbačen jer je tužiteljstvo bilo 'slabo i zastrašeno financijskim resursima Copperfielda'. Njegovi odvjetnici su više puta negirali bilo kakve neprimjerene radnje te tvrdili da on i Epstein nikada nisu bili prijatelji, već tek 'poznanici' koji su se sreli tek nekoliko puta. Unatoč kontroverzama, Copperfield je jasno dao do znanja da ne planira mirovinu, najavivši rad na svom novom pothvatu, opisanom kao najveći izazov u karijeri.

Osim po iluzijama, Copperfield je poznat i po financijskom uspjehu. Prema procjenama Celebrity Net Wortha, njegova neto vrijednost doseže milijardu dolara, što ga čini najbogatijim mađioničarom u povijesti. Njegovi godišnji prihodi procjenjuju se na 40 do 60 milijuna dolara, dok je ukupna zarada od prodaje ulaznica tijekom karijere premašila četiri milijarde dolara. Prodao je više ulaznica od bilo kojeg solo izvođača, uključujući glazbenike poput Madonne, Elvisa Presleyja i Michaela Jacksona, za što je dobio i jedan od 11 Guinnessovih svjetskih rekorda. Njegov broadwayski show 'Dreams and Nightmares' iz 1996. i danas drži rekord po broju prodanih ulaznica u jednom tjednu.

Foto: Christina Horsten/DPA

Copperfieldovo bogatstvo ne dolazi samo od nastupa, već i od ulaganja. Najvrjedniji dio njegovog imovinskog portfelja je arhipelag od 11 privatnih otoka na Bahamima, poznat kao 'Zaljev Copperfield'. Glavni otok, Musha Cay, kupio je 2006. za 50 milijuna dolara te uložio dodatnih 40 milijuna u uređenje i kupnju deset okolnih otoka. Resort se iznajmljuje po cijenama do 57.000 dolara po noćenju, a među gostima su bili Oprah Winfrey, John Travolta i osnivač Googlea Sergey Brin, koji se ondje i vjenčao.

Osim otoka, posjeduje vilu u Las Vegasu procijenjenu na 17,5 milijuna dolara i penthouse u New Yorku, koji je 1997. kupio za 7,4 milijuna, a čija se vrijednost danas procjenjuje na preko 60 milijuna dolara. Također je vlasnik najveće svjetske privatne kolekcije predmeta vezanih uz magiju. Kolekcija sadrži više od 150.000 predmeta, uključujući rekvizite Harryja Houdinija, i procijenjena je na više od 200 milijuna dolara.