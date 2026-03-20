pravi novac dolazi sa strane

Evo koliko je zaradila Sydney Sweeney, i to ne samo od glume

Piše Dora Pek,
Sydney Sweeney zarađuje na filmovima, brendovima i donjem rublju

Sydney Sweeney (28) u samo dvije godine napravila je financijski skok kakav se rijetko viđa. Njezina neto vrijednost skočila je s oko 10 na čak 40 milijuna dolara. I ne, nije to samo zbog glume. Prestala je biti samo glumica i počela igrati igru iza kulisa. Proboj je došao filmom 'Anyone But You'. Uz osnovni honorar od oko dva milijuna dolara kroz svoju produkcijsku kuću 'Fifty-Fifty Films' uzela je i producentsku naknadu te, važnije, postotak od zarade.

Film je na budžetu od 25 milijuna dolara zaradio više od 220 milijuna i dokazao studijima da Sweeney može nositi projekt. Taj joj je uspjeh otvorio vrata za znatno veće honorare. Za triler 'The Housemaid', koji je snimala s Amandom Seyfried, uzela je čak 7,5 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na ranije projekte.

Za usporedbu, za sporednu ulogu u filmu 'Madame Web' bila je plaćena oko 750.000 dolara, dok je za horor 'Immaculate', koji je i producirala, dobila 250.000 dolara. Svaki sljedeći uspjeh pretvarala je u sve jače ugovore, čime se svrstala među najplaćenije glumice svoje generacije. Ali pravi novac dolazi sa strane. Samo od suradnji s velikim brendovima godišnje zarađuje oko 7,5 milijuna dolara, a iza nje stoje kampanje za modne i kozmetičke gigante.

Osim toga, prošle je godine lansirala vlastiti brend donjeg rublja SYRN. Za razliku od klasičnih celebrity projekata, ona nije samo lice. Uključena je u sve, od dizajna do strategije, uz podršku ozbiljnih investitora. Igra i dugoročnu igru. Više od 22 milijuna dolara uložila je u nekretnine.

