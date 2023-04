Evo koliko morate izdvojiti ako želite da vam na zabavi pjevaju Rozga, Jole, Parni valjak...

Iako bi mnogi htjeli da im domaći izvođači pjevaju na privatnim proslavama ili pak vjenčanjima, većina ne može izdvojiti iznos koji traže hrvatski glazbencia. S druge strane, izvođači su ipak bukirani cijelo ljeto, kada je vrijeme najveće navale za rezervaciju nastupa.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook

Poznato je i to da mnogi naši glazbenici odbijaju pjevati na vjenčanjima ukoliko im to nije bliža rodbina ili prijatelji, no ima i onih glazbenika kojima su vjenčanja najveća zarada pa se tako cijena angažmana Maje Šuput kreće od 8000 eura. Poznata je kao 'kraljica svadbi', a broj parova kojima je pjevala na vjenčanju, teško je izbrojati.

Isto tako, povodom generalnog porasta cijena, tako su i cijene nastupa abnormalno narasle. S 'odlaskom' koronavirusa cijene za angažiranje glazbenika, kažu dobro upućeni organizatori s terena, otišle su u nebo. To im je omogućilo tržište, no poznavatelji prilika uvjeravaju da je takvo stanje neodrživo i da ono može potrajati do kraja ljeta, a jesen će donijeti neke nove definicije.

To je i razlog zbog kojeg naši estradni umjetnici nemaju fiksiranu cijenu za nastup. Ona ovisi, kažu menadžeri, o cijelom nizu faktora, piše Jutarnji list.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Iako postoji nekolicina koja stvarno može izdvojiti pozamašne iznose, ali uvijek u zabavama tog tipa prednjače poznati sportaši, a evo koliko bi otprilike morali izdvojiti za ove glazbenike:

1. Parni valjak - 15.000 do 20.000 eura

2. Prljavo kazalište - 15.000 do 20.000 eura

3. Jelena Rozga - 12.000 do 15.000 eura

4. Jole 10.000 do - 12.000 eura

5. Dalmatino - 10.000 do 12.000 eura

6. Mladen Grdović - 7000 eura

7. Intrade - 5000 do 6000 eura

8. 4 tenora - 5000 do 6000 eura

9. Matija Cvek - 4000 do 5000 eura

10. Marko Tolja - 4000 do 5000 eura

