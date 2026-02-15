Obavijesti

POBIJEDILE NA DORI

Evo o čemu pjeva grupa Lelek

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: YouTube

Etno-pop sastav Lelek ide na Euroviziju! S pjesmom 'Andromeda' su djevojke odnijele pobjedu, a ranije su već objasnile o čemu se u samoj pjesmi radi...

Etno-pop sastav Lelek pobijedile su na Dori 2026.! Njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova publike i žirija te je grupa tako osigurala odlazak na Euroviziju u svibnju gdje će predstavljati Hrvatsku. 

POGLEDAJTE NJIHOV NASTUP NA DORI: 

Podsjetimo, Lelek je etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a širu pozornost javnosti privukle su debitantskim singlom 'Tanani Nani' i nastupom na Dori 2025. s pjesmom 'Soul of My Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina, kao grupa Lelek postale su poznate zahvaljujući TikToku gdje su uspješno uspjele približiti etno-pop domaćoj i stranoj publici.

Foto: Renato Brađolica

Pjesma 'Andromeda', govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale za vrijeme osmanskog carstva kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. Stoga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta, objasnile su. 

- 'Andromeda' je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu. Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - objasnile su.

Ideja za "Andromedu" pojavila se gotovo odmah nakon prošlogodišnje Dore.

Foto: Renato Brađolica

- Ostao je osjećaj da smo tamo ostale nedorečene i da se želimo vratiti s nečim stvarno značajnim, projektom koji će do kraja ispričati našu priču. Paralelno s tim, naši autori su imali jasnu želju ispričati povijesnu priču o hrvatskim ženama i slikovito prikazati vrijeme u kojem su živjele, njihove okolnosti, snagu i ulogu kroz povijest. Sam proces trajao je nekoliko mjeseci. Tijekom ljeta počelo se s pisanjem teksta i izradom aranžmana, a pjesma se postupno gradila i oblikovala baš s pozornicom Dore na umu. Snimanje vokala završeno je u listopadu, čime je glazbeni dio zaokružen, dok je spot sniman u prosincu - rekle su za 24sata.

