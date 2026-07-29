Doznajte što vas ove srijede, 29. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će biti ove srijede u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Yusuf i Hatçik pripremaju se za zaruke, a u konaku Yelduranovih napokon zavlada vedrija atmosfera. Dok svi slave njihovu ljubav, Serhat održava dirljiv govor, ne sluteći da će upravo on uskoro morati donijeti najtežu odluku u životu.
La Promesa
HRT1 13:20
Detektiv otkrije da Catalina putuje sa subverzivnim sindikalistima i da možda ima aferu s njihovim vođom - ali to je sve Cristóbalova izmišljotina. Adriano prizna Martini da je njegov poljubac bio iskren. Ángela napiše oproštajno pismo Curru noć prije svog vjenčanja.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Nakon što mu je tijekom tajne operacije razbijanja kartela razotkriven identitet, Torres je prisiljen priznati da je imao vezu s bivšom doušnicom, koja je sad vođa toga kartela.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Saznavši da je Meryem ponovno u opasnosti, Cihan donosi neočekivanu odluku kako bi je zaštitio. Njegov potez izaziva novu buru među članovima obitelji, a Alya se sve teže nosi s osjećajem da Meryem opet zauzima važno mjesto u Cihanovu životu.
San snova
RTL 20:15
Kristina je pripremila neugodna iznenađenja Hermanima, a sve će utjecati na Alena i Maju. Mrzljakov otkaz unosi dodatni nemir u svlačionicu seniora pa Bubalo popušta u svom nastupu. Kupnja parcele je upitna zbog Antine obiteljske situacije. No Mirko ima rješenje.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Helena obavijesti Zéa da je Miguel otkrio da je nalaz Alexandreove autopsije krivotvoren. Kaže mu i da ne želi da se Miguel vrati Luísi. Maria Paula i Bárbara razgovaraju o krivotvorenom nalazu.
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