Od petka se na HRT 1 prikazuje peta sezona serije 'La Promesa'

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od petka, 31. srpnja na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 13:25 počinje s prikazivanjem pete sezone serije „La Promesa“. U petoj sezoni serije obitelj Luján suočava se s valom sukoba koji prijete njihovom jedinstvu kao i budućnosti La Promese.

U naumu da obuzda Leocadijinu sve veću moć Manuel otkriva njezinu upletenost u preuzimanje njegove tvrtke za proizvodnju avionskih motora i pokreće strateški protunapad.

Foto: HRT

Curro pak odluči napustiti posao lakaja i vratiti svoj pravi položaj kako bi se mogao boriti za svoju ljubav s Ángelom iako ih je satnik de la Mata odlučio uništiti.

Za to se vrijeme posluga bori sa sve većim kaosom zbog kroničnog nedostatka osoblja, sve dubljih napetosti koje izaziva Vera i neriješene tajne o Lopeu s kojom se Teresa bori.

Foto: HRT

Teresa se neočekivano zbližava s Cristóbalom, María Fernández ne zna kako bi otkrila istinu o svom nerođenom djetetu, a Petra iznenadno ustaje u obranu utočišta mijenjajući dinamiku među poslugom.

Alonso odluči vratiti sinovu čast i suprotstavlja se dvoru i Leocadiji, čiji se utjecaj konačno urušava kako markiz otkriva da je iskoristila najteže trenutke La Promese, što dovodi u opasnost njezinu dugo željenu kontrolu nad imanjem.