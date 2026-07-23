Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat pokreće vlastitu istragu nakon što dozna da bi Melekini roditelji mogli biti žrtve pomno isplaniranog ubojstva. Trag ga vodi do Cebraila, čovjeka povezanog s Kordaglijevima.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Iako Ángelina nesvjestica nije bila ozbiljna, liječnik joj propiše snažan lijek. Lope oduševljeno preuzima zadatak pripreme svadbene gozbe iako je uznemiren jer Santos nije adekvatno kažnjen.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Ruzek je u stanju šoka. Policajka Kiana Cook pokazuje nevjerojatnu hrabrost i pomaže Ruzeku da uhvati ubojicu u šumi.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Cihan i Meryem opet se suočavaju nakon mnogo godina, a razgovor otvara stare rane i pitanja na koja nitko nema jednostavan odgovor. Dok Cihan preispituje vlastitu odgovornost za njezinu sudbinu, Sadakat počinje sumnjati da Meryem skriva mnogo više.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Promjene koje je uveo Alen uzdrmale su senioru ekipu. Uz Mirkove kombinacije i novinare koji njuškaju oko svlačionice, Bubalovi se problemi gomilaju bez rješenja na vidiku. Prekid Gorana i Maje utječe na vezu Alena i Sonje, koji imaju svoje probleme.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Helena je pobacila, Miguel je tješi i govori joj da će oni skupa to preboljeti. Vraća je kući, a ona mu govori da ga voli i da joj je život bez njega bio pakao. Zaprosi ga.