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Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: HRT
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Doznajte što vas ovog četvrtka, 23. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'..

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Serhat pokreće vlastitu istragu nakon što dozna da bi Melekini roditelji mogli biti žrtve pomno isplaniranog ubojstva. Trag ga vodi do Cebraila, čovjeka povezanog s Kordaglijevima.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Iako Ángelina nesvjestica nije bila ozbiljna, liječnik joj propiše snažan lijek. Lope oduševljeno preuzima zadatak pripreme svadbene gozbe iako je uznemiren jer Santos nije adekvatno kažnjen.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Ruzek je u stanju šoka. Policajka Kiana Cook pokazuje nevjerojatnu hrabrost i pomaže Ruzeku da uhvati ubojicu u šumi.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u sapunicama: Melek se slomi jer Serhat želi razvod, Yildiz kreće u napad
Evo što vas čeka u sapunicama: Melek se slomi jer Serhat želi razvod, Yildiz kreće u napad

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Cihan i Meryem opet se suočavaju nakon mnogo godina, a razgovor otvara stare rane i pitanja na koja nitko nema jednostavan odgovor. Dok Cihan preispituje vlastitu odgovornost za njezinu sudbinu, Sadakat počinje sumnjati da Meryem skriva mnogo više.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Promjene koje je uveo Alen uzdrmale su senioru ekipu. Uz Mirkove kombinacije i novinare koji njuškaju oko svlačionice, Bubalovi se problemi gomilaju bez rješenja na vidiku. Prekid Gorana i Maje utječe na vezu Alena i Sonje, koji imaju svoje probleme.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Helena je pobacila, Miguel je tješi i govori joj da će oni skupa to preboljeti. Vraća je kući, a ona mu govori da ga voli i da joj je život bez njega bio pakao. Zaprosi ga.

Foto: HRT

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