Doznajte što vas ovog četvrtka, 23. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'..
Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat pokreće vlastitu istragu nakon što dozna da bi Melekini roditelji mogli biti žrtve pomno isplaniranog ubojstva. Trag ga vodi do Cebraila, čovjeka povezanog s Kordaglijevima.
La Promesa
HRT1 13:20
Iako Ángelina nesvjestica nije bila ozbiljna, liječnik joj propiše snažan lijek. Lope oduševljeno preuzima zadatak pripreme svadbene gozbe iako je uznemiren jer Santos nije adekvatno kažnjen.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Ruzek je u stanju šoka. Policajka Kiana Cook pokazuje nevjerojatnu hrabrost i pomaže Ruzeku da uhvati ubojicu u šumi.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Cihan i Meryem opet se suočavaju nakon mnogo godina, a razgovor otvara stare rane i pitanja na koja nitko nema jednostavan odgovor. Dok Cihan preispituje vlastitu odgovornost za njezinu sudbinu, Sadakat počinje sumnjati da Meryem skriva mnogo više.
San snova
RTL 20:15
Promjene koje je uveo Alen uzdrmale su senioru ekipu. Uz Mirkove kombinacije i novinare koji njuškaju oko svlačionice, Bubalovi se problemi gomilaju bez rješenja na vidiku. Prekid Gorana i Maje utječe na vezu Alena i Sonje, koji imaju svoje probleme.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Helena je pobacila, Miguel je tješi i govori joj da će oni skupa to preboljeti. Vraća je kući, a ona mu govori da ga voli i da joj je život bez njega bio pakao. Zaprosi ga.
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