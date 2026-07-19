Evo što vas čeka u sapunicama: Melek se slomi jer Serhat želi razvod, Yildiz kreće u napad

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Serhat donosi bolnu odluku i Melek predaje zahtjev za razvod, uvjeren da je to jedini način da je zaštiti. Dok Melek pokušava shvatiti razloge njegova postupka, Yıldız vidi priliku da ostvari snove o zajedničkoj budućnosti sa Serhatom.

UTORAK Shrvana mogućnošću razvoda, Melek odbija odustati od Serhata i odlučuje se vratiti u konak kako bi spasila njihov brak. Dok njezini posvojitelji pokušavaju učiniti ono što smatraju najboljim za njezinu budućnost, sve više ljudi saznaje tajnu koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose među obiteljima.

SRIJEDA Melek sve teže podnosi spoznaju da bi iza ubojstva njezinih roditelja mogla stajati obitelj Kordaglı. Uvjerena da joj Meryem skriva istinu, optužuje Ziyanovu obitelj.

ČETVRTAK Serhat pokreće vlastitu istragu nakon što dozna da bi Melekini roditelji mogli biti žrtve pomno isplaniranog ubojstva. Trag ga vodi do Cebraila, čovjeka povezanog s Kordaglijevima.

PETAK Serhat teško podnosi Melekin odlazak i, unatoč Akifovim savjetima da prihvati stvarnost, ne može se pomiriti s gubitkom žene koju voli. Melek želi napustiti Urfu.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Enora, Toño i Manuel razmjenjuju zamisli za poboljšanje novog motora. Pravila koja Teresa uvodi kao glavna sluškinja počinju izazivati nemir u ženskom dijelu posluge.

UTORAK Lorenzo ustraje na vjenčanju s Angelom, unatoč Manuelovim naporima da ga spriječi, i zabranjuje joj putovanje u Zürich na polaganje ispita.

SRIJEDA Gospoda hvale Lopea kad saznaju da je on Madame Cocotte, a Lorenzo mu povjeri svadbenu gozbu. Toño sjajno njeguje Enoru, ali otkriva pismo upućeno njezinu stricu koje dokazuje da im ona još laže.

ČETVRTAK Iako Ángelina nesvjestica nije bila ozbiljna, liječnik joj propiše snažan lijek. Lope oduševljeno preuzima zadatak pripreme svadbene gozbe iako je uznemiren jer Santos nije adekvatno kažnjen.

PETAK Ángela mora uzimati lijekove koji utječu na njezino psihičko stanje. Curro je uspijeva posjetiti uz Pijinu pomoć.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.

UTORAK Matson muči Voighta. Pokušava ga natjerati da prizna koga najviše voli samo kako bi tu osobu ubio pred njim. Hailey ga pronalazi u zadnji tren.

SRIJEDA Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te zajedno odlaze zaustaviti snajperista. No, nažalost, sve završi tragično.

ČETVRTAK Ruzek je u stanju šoka. Policajka Kiana Cook pokazuje nevjerojatnu hrabrost i pomaže Ruzeku da uhvati ubojicu u šumi.

PETAK Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu. Situacija ga prisiljava da razmisli i procijeni kada je vrijeme za posao, a kada za osobne stvari.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Nakon što dozna za dogovor na koji je Boran prisilio Alyu, Cihan odlučuje da više neće dopuštati drugima da upravljaju njihovim životima. Dok Boran uz Ecmelovu potporu pojačava pritisak, Alya se pokušava držati podalje od Cihana.

UTORAK Cihan odbija prihvatiti Alyinu odluku te joj jasno daje do znanja da se njihove ljubavi neće odreći bez borbe. Dok Boran nastavlja povlačiti nove poteze protiv njih, Zerrin shvaća da je Demir ponovno nadmudrio njezin plan.

SRIJEDA Dok Cihan pokušava pronaći način da oslobodi Sadakat, istraga ga dovodi do osobe iz prošlosti koju nije očekivao ponovno vidjeti. Susret s Meryem u njemu budi uspomene koje je godinama pokušavao potisnuti.

ČETVRTAK Cihan i Meryem opet se suočavaju nakon mnogo godina, a razgovor otvara stare rane i pitanja na koja nitko nema jednostavan odgovor. Dok Cihan preispituje vlastitu odgovornost za njezinu sudbinu, Sadakat počinje sumnjati da Meryem skriva mnogo više.

PETAK Boran odlučuje Alyi otkriti informacije za koje vjeruje da će zauvijek promijeniti njezin pogled na Cihana. On se suočava s posljedicama susreta s Meryem, a Sadakat je sve bliže otkrivanju tajni koje bi mogle promijeniti sudbinu cijele obitelji.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Mirko istodobno rješava Telčev ljubavni i poslovni život i, po običaju, sve zakomplicira. Bubalo je zaokupljen Višnjom pa klub pada u drugi plan. No s afričke turneje vraća se Bubalov suparnik.

UTORAK Mateo odlazi sam u Austriju. Mirko pokušava spasiti Telčev transfer, ali tim u svlačionici radi protiv njega. No Bubalo pronalazi učinkovito rješenje. Slavkovi poznanici kompliciraju život Sonji.

SRIJEDA Bubalo dozna da Andrej spletkari. Izgledi da klub preživi sve su manji. Bubalo zna da, ako je ikako moguće, mora obitelj održati na okupu. Alen ima drastičan plan kako spasiti klub. Mirko i Telac više ne mogu zajedno.

ČETVRTAK Promjene koje je uveo Alen uzdrmale su senioru ekipu. Uz Mirkove kombinacije i novinare koji njuškaju oko svlačionice, Bubalovi se problemi gomilaju bez rješenja na vidiku. Prekid Gorana i Maje utječe na vezu Alena i Sonje, koji imaju svoje probleme.

PETAK Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Telčeva momačka večer možda bi mogla podići duh njegovih suigrača. Sonja i Alen iznenada se sukobe te se čini da ovog puta nema povratka.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Miguel želi da se Simão i Luísa sastanu kako bi ona doznala istinu o pljački u njezinoj kući prije deset godina. Zé vidi Miguelovu poruku u njezinu mobitelu i pobrine se da Simão nestane.

UTORAK Miguel kaže Franciscu da uzme Luísin novac i njoj proda zemljište. Francisco kaže da nije sve u novcu. Zé nasrne na Francisca. Luísa ih razdvoji.

SRIJEDA Miguela zanima zašto je mama uzela Joãov novac. Maria Paula mu kaže da je on njegov otac. Ljutit Miguel odlazi Franciscu i kaže mu da odustaje od kupnje zemljišta. Maria ga moli da ne odustaje zato što mu ona daje novac.

ČETVRTAK Helena je pobacila, Miguel je tješi i govori joj da će oni skupa to preboljeti. Vraća je kući, a ona mu govori da ga voli i da joj je život bez njega bio pakao. Zaprosi ga.

PETAK Miguel razgovara s bratom o eko-hotelu. Htio bi da i Jaime uđe u taj posao. Jaime kaže da on jedini ulaže novac u posao i da želi da tvrtka bude njegova.