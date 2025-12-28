Obavijesti

Komentari 0
Evo što će biti u sapunicama i serijama ovaj tjedan: Cijelo selo priča o vjenčanju Cvite i Nikole

Evo što će biti u sapunicama i serijama ovaj tjedan: Cijelo selo priča o vjenčanju Cvite i Nikole
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...

Divlje pčele 

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Cvita nastavlja s pripremama za vjenčanje unatoč lošem predosjećaju. Katarina i Karmela na korak su do pravog prijateljstva. Jakov bdije uz oca, kajući se zbog njihova sukoba. Ivici u posjet dolazi otuđeni brat Ante.

UTORAK Antin posjet Ivici u bolnici završi dogovorom. Mještani nastavljaju bojkotirati kavanu i Karmelu, koju ipak ne napuštaju baš svi. Mirjana i Domazet se mire i nastavljaju strastvenu aferu. Svanuo je dan vjenčanja Cvite i Nikole. Ivica je pušten iz bolnice, a Vice čuje nešto što nije trebao.
ČETVRTAK Prije nego što Nikoli kaže sudbonosno da i preseli se u Vukasovu vilu, Cvita se zakune sestrama da će njihovu tajnu čuvati zauvijek. Čavka strastveno poljubi Terezu, a Vice traži Antu Terezinu ruku. Ministarstvo šalje stručnjake da naprave studiju terena predviđenog za industrijsku zonu.

PETAK Ante oklijeva dati blagoslov novom paru - Terezi i Vici. Čavka i Marko pokušavaju maknuti sumnju sa sebe za napad na Ivicu. Zora posjećuje Cvitu u kući Vukas. Tamo je dočeka neprijateljski nastrojena Mirjana, ali i Nikola, za kojeg osjeća samo ljubav. Katarina i Badurina odlaze kod odvjetnika kako bi doznali istinu o tužbi.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1, 13:20

PONEDJELJAK Manuel mora što prije kupiti strojeve, inače će ostati bez njih. Eugenia ispituje Alonsa o Currovu podrijetlu. Catalina i Adriano traže od Samuela da ih tajno vjenča, ali on odbije. Curro prizna Lopeu da ga netko želi ubiti.

UTORAK Samuel pregovara o uvjetima pod kojim bi vjenčao Catalinu i Adriana. María Fernández i Samuel prepuste se osjećajima, ali Petra ih vidi. Curro prizna Eugeniji da misli da je Lorenzo ubojica.

SRIJEDA Toño ne dođe, a Simona se prestraši da je njezin sin učinio nešto loše. Lope otkrije tko je prerezao remen Currova konja. Eugenia kaže Leocadiji da zna tko je Ángelin otac.

PETAK Suočena s Eugenijinim prijetnjama, Leocadia se udruži s Lorenzom kako bi je pokušala maknuti s La Promese. Curro i Lope traže novac kako bi otišli u kockarnicu razgovarati s Basilijem. Toño se vrati prebijen - napali su ga razbojnici i ukrali novac i auto obitelji Luján.

Chicago P.D. 

RTL2, 19:40

PONEDJELJAK Nakon smrti Olinskog, Voight je suspendiran jer je hladnokrvno upucao osumnjičenika za to ubojstvo. U međuvremenu, tim istražuje niz predoziranja heroinom.

UTORAK Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom jednoga kriminalca, dok je drugi ubijen. Otkrivaju dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.

SRIJEDA Chicago je u panici, sve više ljudi zaraženo je smrtonosnom bakterijom. Tim pokušava otkriti krivce. U međuvremenu, Upton i dr. Natalie Manning brinu se o žrtvi s kojom se Upton sprijateljila.

ČETVRTAK Dvoje male djece ubijeno je u unakrsnoj vatri kriminalaca koji su trgovali drogom. Tim istražuje, no ne uspije pronaći osumnjičenika pa policijski nadzornik preporučuje da koriste novu tehnološku bazu podataka.

PETAK Tim istražuje slučaj nestale osobe, a Voight mora birati: držati se pravila ili raditi na svoj način. U međuvremenu, Burgess otkriva da je trudna. Ruzek je otac pa se pita treba li zadržati dijete ili ne.

Bogu iza nogu 

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Srećko dobiva rješenje iz MUP-a da je napokon primljen u službene Policijske snage RH te će se odseliti u Zagreb i tamo početi novu karijeru. Đuro je oduševljen tom viješću jer će se napokon riješiti Srećka, dok je ostatak seljana iskreno zabrinut za njegovu budućnost.

UTORAK Na početku tjedna u načelnikovu uredu dodjeljuju se radni zadaci. Mirko i Srećko moraju napraviti fotografije koje će visiti na oglasnoj ploči i prezentirati selo u najboljem svjetlu pred turistima. S obzirom na to da je zakasnio na sastanak, Đuro mora s trio fantastikusom počistiti šumu od smeća.

SRIJEDA Na poklon od ujaka s Kube, Đuri poštom stigne paket vrhunskih cigara. Najprije ih puši u vlastitoj kući, zatim počasti momke u birtiji, na kraju i načelnika u njegovoj kući.

ČETVRTAK Župnik zatekne policijsku patrolu koja traži Terezu Cvijetić i ne može je pronaći. Trenutak kasnije Tereza se kriomice javi Župniku i zamoli ga da je ne otkuca policiji i i da joj pričuva Gostionu jer mora nestati na nekoliko dana.

PETAK Spletom nes(p)retnih okolnosti, u selu nastane lančani sudar: u Đurin auto zabije se župnik s autom koji je posudio od nadbiskupije, a u župnikov posuđeni auto zabije se načelnik sa svojim autom.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

PONEDJELJAK Radnica u industrijskoj kuhinji, Mychau Le, teško je ozlijeđena tijekom navodnoga nesretnog slučaja na radu. Melanie i Mattes privremeno preuzimaju brigu o njezinu šestogodišnjem sinu Bau dok je majka na operaciji.

UTORAK Farmaceutkinja Sandra Mertens pronađena je vezana i omamljena u laboratoriju ljekarne kojom upravlja Ayman Amani. Ovo je već drugi razbojnički napad u kojem je ona žrtva, a opet su ukradeni skupi lijekovi. Nick, koji Sandru poznaje iz mladosti, čvrsto vjeruje u njezinu nevinost, dok Franzi istražuje mogućnost da se radi o prijevari osiguranja.

SRIJEDA Šef kriminalnoga klana i Pinarin otac, Tamer Aslan, otrovan je tijekom boravka u Hamburgu, u trenucima kad se navodno želi povući iz kriminalnog miljea. Pinar se nalazi u teškoj poziciji jer se istraga izravno dotiče njezine obitelji.

ČETVRTAK Autobus s troje mladih i medikamentno ovisnom Charlotte Behrend susreće se s tragedijom kada u potjeri po groblju Ole Dietrich biva teško ozlijeđen u prometnom incidentu.

PETAK Direktorica farmaceutske tvrtke za medicinski kanabis, Michaela Albrecht, završava u EKH-u s teškim ozljedama nakon napada. Istraga vodi ravno u svijet rastuće industrije proizvoda na bazi kanabisa.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Sal kaže Regini, Valdemaru i Quimu da su se Marco i Simone udružili kako bi razdvojili Tiaga i Cacau. Marco se prisjeća kako je Simone tražila pomoć kako bi nestala dok Regina ne rodi.

UTORAK Lalá kaže Júliji, Salomãu i Vitóriji da će odati gdje je Cacau ako je ponovno vrate u odvjetnički ured. Soraia se uznemiri zbog dolaska policije. Tiradentes istražuje u vezi s Cacau. Policija obavijesti Sal, Tiaga i Tomanéa da se pilot helikoptera predozirao tabletama za spavanje.

SRIJEDA Tiago smatra da je čudno što se njegovi roditelji ne javljaju na telefon i odluči nazvati Jaimea. Sal pokušava nazvati Jaimea, a Tomané odlazi upozoriti Lolu u vezi sa situacijom.

PETAK Marco se iznenadi kad čuje od Manuela da su radnici otvorili zaključanu sobu nekom tko je došao u kuću. Valdemar je zabrinut zbog djeteta, probudi Reginu i odveze je u bolnicu. Salomão, Júlia i Vitória shvate da Marco nešto krije kod kuće.

