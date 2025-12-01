Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama u ponedjeljak: Nikola se ne može smiriti nakon Cvitinih riječi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 1. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola se ne može smiriti nakon onog što je Cvita izgovorila. Ispituje Katarinu o događajima te kobne noći. Jakov se udaljuje od Teodore nakon njezina ljubomornog ispada. Zora sumnja u Domazetovu iskrenost.

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalina se odbije udati za Adriana. Samuel intervenira kako bi spasio Maríju Fernández od otkaza. Gospodski piknik pretvori se u konjsku utrku između Curra i Jacoba koja završi nesrećom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Istražujući ubojstvo kriminalca, tim istražuje prošle događaje povezane sa slučajem i dolazi u sukob sa specijalnom policijom koja patrolira privatnim posjedima.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Jakov traži od Crnog da pomogne Veljku. Crni ga upozori da je riskantno utjecati na presudu. Lorena posjećuje Veljka u zatvoru i otkriva mu svoj plan. Veljko ne želi pristati na još muljanja sa zakonom pa se povjeri Klaudiji.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Pere je organizirala tulum za svoj rođendan. Pomalo svi stižu. Goran dolazi s Iglikom, iako se najprije posvađao s Natalijom. Pere se oduševi kad ugleda Dragu Golemca, ali ne shvaća da je on zagrijan za Šimu. Svi iščekuju suđenje. Kad konačno Stanislav dobije presudu, Martin pred kamerom prizna pravu istinu. Nakon što to čuju, mještani se zgroze, a Anđela onesvijesti.

Cacau

HRT1 12:30

Salomão otkrije da se David sastao s klijenticom. Tiago, Cacau i Sal se iznenade što je Susana bila s Ruijem nakon što je vidjela sliku sa Simone.

