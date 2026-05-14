Jedna od omiljenih domaćih serija 'Kumovi' donosi nove zaplete u novoj epizodi već večeras na Novoj TV. Provjerite što će se u njoj događati...
NOVA EPIZODA
Evo što će biti večeras u 'Kumovima': Macani i Gotovci ulaze u novi poslovni pothvat
Čitanje članka: < 1 min
Gotovci i Macani imaju krizni sastanak vezan uz novu poslovnu ideju - štandove. Neočekivani savezi se stvaraju…
Braco i Goran su u problemima s Larom, a Janko provodi prvi radni dan s novim šefom Grabovcem. Dok on daje ideje o biznisu, Grabovac mu daje razne asistentske poslove. Na poslovnom planu i Iva pokušava okrenuti novu stranicu dolaskom na razgovor za posao u općinu.
U međuvremenu, Lara krivi Bracu za sabotažu njihovog posla, no Vesna odbija povjerovati u to da ih je Braco 'izdao'. Marku je krivo što je na zabavi udario Martina, a Martin se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Omiljenu seriju „Kumovi“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+