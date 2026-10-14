Evo što će biti večeras u seriji 'Divlje pčele': Kata je trudna!

Tereza i Čavka se svađaju jer on planira otići kod Rajke, ne vjeruje u njegove razloge o odlasku. "Ti ne želiš biti sa mnom", tužno je ustvrdila Tereza i rekla Čavki da ga više ne može izgubiti. On, pak, govori da treba upoznati nekog novog. Nikola se nosi s novim problemima i hitno zove Špiljka.

Foto: RTL

Marino se pokušava pomiriti sa Zorom pa joj dogovara audiciju. S druge strane, Kata u zatvoru provodi dane u sve lošijem stanju. Krneta doznaje da je Kata trudna, a nakon te informacije prisjeća se Petra i razloga svog odlaska iz Vrila. Postaje jasno zašto toliko duguje najstarijem Vukasu.

Foto: RTL

Mirjana i Marko razgovaraju o budućem braku i obitelji, a dok komentiraju Antin povratak, Nikola ih prisluškuje. Veljko kritizira Krstu u kavani pa preuzima stvari u svoje ruke. Zora i Marino razgovaraju o svemu, on priznaje da je prosio, snalazio se za puki život, a upravo zbog nje odlučio što želi od budućnosti. No, hoće li ta budućnost biti uz Zoru ili će pasti na Filipove riječi?

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.