Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...

Jakov i dalje radi na zadruzi, pokušavajući se suprotstaviti Anti, a na tom putu ne vjeruje skoro nikome - posebno ne Domazetu. Rajka i Badurina pričaju o njezinom djetetu, istraga je pokazala da je njezin sin u Livnu. Vice pronalazi Čavku i pokazuje svoju drugu stranu.

Nikola traži Zoru, a Katarina ga tjera iz njihovog doma. On je obavještava da neće napuštati Vrilo i svoje dijete. "Kate, ostajem u Vrilu, ovo je ispravno", otkriva joj Nikola. "Sve ću priznati", dodaje. Katarina mu ne dopušta da to napravi i moli ga da otiđe s Cvitom iz Vrila.

Zora od Ivice traži odgovore - je li ona njegovo dijete? U potrazi za odgovorima je i Ante, koji od Tereze traži odgovore o odnosu s Vicom.

