Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Zora je odlučila!

Zora govori Nikoli da ne može napraviti ono što je želio, nastavit će s trudnoćom. Odlučila je roditi dijete i brinuti se o njemu sama. Za to vrijeme, Kate ništa ne sluti, sjedi s Ivicom i razgovara s njim o udruživanju u zadrugu.

Cvita hvata Mirjanu i Domazeta na djelu te traži istinu. Krsto je kod Luce, a onda stiže i Šušnjara koji kaže Krsti da bi trebao otići i pustiti Luce na miru.

Domazet ima plan koji bi Mirjanu mogao skupo koštati, a u slučajnom susretu s Ivicom. Badurina upoznaje Rajku i Anđelka, a Vice ispred Tereze i Marka snuje o novim poslovnim planovima.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.