Evo što vas čeka u sapunicama: Domazet ostavi Katarinu prije svadbe, a trudna Zora taji sve

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Zora mora otkriti Katarini da je trudna, no nije spremna reći tko je otac. Nikola čuje brata Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom. Šokirani Nikola napada Zoru da mu želi podvaliti tuđe dijete.

UTORAK Cvita čuje od Katarine da je Zora trudna. Dok se oporavlja u samostanu, Domazeta grize savjest što je ostavio Katarinu prije vjenčanja.

SRIJEDA Uz Čavkinu i Markovu pomoć Ante pokušava ugasiti požar koji prijeti kući obitelji Runje. Cvita nesvjesno stavlja Nikolu u nemoguć položaj. Govori mu da je Zora trudna i zamoli ga da je povedu sa sobom u Beč.

ČETVRTAK Katarina pritišće Jasmina da prizna da je otac Zorina djeteta. Domazet se vraća i objašnjava svoju odsutnost generalu Badurini, ali prešuti ključne informacije. Predstoji mu i najteži korak, a to je susret s Katarinom, koju je ostavio pred oltarom.

PETAK Liječnik govori Nikoli i Terezi više o Cvitinoj trudnoći, dok se Cvita boji da će je Nikola ostaviti. Domazet dolazi Kati na vrata tražeći oprost. Jakov napadne Domazeta jer mu se ne sviđa kako se odnosi prema Katarini. Ante dozna da je Čavka zaljubljen u Terezu, a Katarina shvaća tko je otac Zorina djeteta.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Toño ponudi Enori da je podučava o avionima Manuelu iza leđa. Lope se mora suočiti s vojvodom De Carrilom kojeg njegova predstava nije uvjerila.

UTORAK Toño impresionira Manuela dijelom koji je izradio uz Enorinu pomoć, ali prešuti da je ideja bila njezina. María Fernández oprosti se od Samuela.

SRIJEDA Manuel otkrije Enoru kako radi u hangaru. Lope riskira pokušavajući se dočepati bilježnice, ali Jacinto ga otkrije. Rómulo i Emilia slave svoju ljubav i majordom se oprašta nakon gotovo tri desetljeća rada na La Promesi.

ČETVRTAK Angela odluči ostati s Currom i boriti se za njihovu ljubav. Manuel razotkrije Toñove laži o Enori. Novi gost kritizira Catalinine promjene.

PETAK Ricardo mora prihvatiti novu stvarnost: Cristóbal Ballesteros je šef majordom La Promese. Santos se vraća. Manuel zaposli Enoru na Toñovu radost.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Slučaj djevojčice Ruthie, koja je nestala prije mnogo godina, izvlači na površinu Haileyne traume. Hailey primjećuje da detektivka Petrovic pije na dužnosti, pa je suočava s njezinim problemom.

UTORAK Tim shvati da ubojica poznaje policijske procedure i da radi unutar sustava. Frank Matson koristi svoju poziciju kako bi manipulirao dokazima. Dok ga tim pokušava naći, Matson otme Voighta.

SRIJEDA Voight je zaokupljen poslom kako ne bi mislio na Haileyin odlazak i vlastitu smrtnost. Timu se pridružuje stara Ruzekova prijateljica Emily Martel te odlaze zaustaviti snajperista. Nažalost, sve završi tragično.

ČETVRTAK Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu.

PETAK Dok se Kim Burgess bori za promaknuće, tijekom slučaja koji rješava s detektivom Suarezom suočava se s moralnom dilemom: iskoristiti dijete kao mamac ili slijediti pravila.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

PONEDJELJAK Serhat priznaje Zeynep da je otpustio Cihana nakon što je otkrio ilegalne poslove u hotelu s ljudima traženim crvenom potjernicom. Zeynep je šokirana kad sazna da je u sve umiješana i njezina sestra Ebru.

UTORAK Serhat izbacuje Ebru iz hotela i jasno joj daje do znanja da zna sve o njezinim ilegalnim radnjama. Sukob između Zeynep i Ebru eskalira pred majkom Refikom, otkrivajući bolne istine i duboke obiteljske rane. Dok se obitelj raspada iznutra, Mustafa u panici traži Azru i na kraju je pronalazi u teškom stanju.

SRIJEDA Serhat priprema intervju kojim želi javno potvrditi brak sa Zeynep i stati na kraj Berrakinim prijetnjama. Zeynep se boji posljedica koje bi istina mogla imati po njezinu obitelj i starateljstvo nad Kader. Napetost raste dok novinari stižu.

ČETVRTAK Zeynep skriva od Serhata s kim je Azra otišla. Serhat vodi bitku s Berrak, koja sve agresivnije povlači poteze kako bi Ilkim okrenula protiv njega.

PETAK Tecerovi kreću u potragu za istinom o tome što se dogodilo Cihanu, dok napetost u obitelji raste iz sata u sat. Zeynep se slama kada sazna da je njezin brat poznavao Ömera - dječaka koji ju je ozlijedio - i da je to skrivao. U isto vrijeme Ebru biva uhvaćena dok uzima novac iz Cihanova sefa, pa se mora suočiti sa Serhatom licem u lice.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Eleni i Oruç stižu u Istanbul s nadom da će pronaći odgovore o Eleninu podrijetlu. Njihova potraga vodi ih do bolnice, ali nailaze na zid šutnje i nelagode. Emocije koje su dugo potiskivali izlaze na površinu. U selu se istodobno osjećaju prvi znakovi nemira.

UTORAK Istraga se nastavlja, a neočekivani trag otvara sumnju na događaje iz prošlosti. Eleni se sve teže nosi s mogućnošću da je cijeli život živjela u laži. Esme počinje povezivati činjenice koje je godinama potiskivala.

SRIJEDA Selo pogađa kriza kad se otkrije da su koze otrovane. Vrijeme postaje ključni neprijatelj, a posljedice prijete uništenjem egzistencije mnogih obitelji. Eleni i Oruç koriste svoje znanje kako bi pronašli rješenje.

ČETVRTAK Borba za spas životinja razotkriva skrivene motive i stare grijehe. Esme se odlučuje suprotstaviti Šerifu i prvi put glasno izgovara istinu. Savezništva u selu počinju se mijenjati. Prošlost se vraća s posljedicama koje nitko više ne može izbjeći.

PETAK Koze su spašene, ali mir u selu nije vraćen. Istine koje izlaze na vidjelo mijenjaju odnose među likovima. Esme postavlja pitanje koje razotkriva prave razloge odlaska u Istanbul. Svatko je prisiljen suočiti se s cijenom vlastitih odluka.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Ana daje otkaz kako bi se preselila u San Francisco. Alberto je pokuša zaustaviti. Cristina neuspješno pokušava podmititi Anu.

UTORAK Gerardo pozove Alberta na groblje kako bi posjetio suprugin grob. Tijekom posjeta Cristina poljubi Alberta. Bárbara fotografija taj trenutak. Fotografija se ubrzo proširi i dođe do Ane.

SRIJEDA Liječnici preporuče da Emilio ne živi sam. Ana se odluči vratiti u New York kako bi zamolila Alberta da je vrati na posao. Ne može sakriti sreću i planira je odvesti na poslovno putovanje.

ČETVRTAK Cristina povjeruje Gloriji i priprema se za putovanje u Miami. Ana prihvaća Albertovu ponudu da idu zajedno.Prisjećaju se tajnih susreta u Miamiju tijekom sedam godina, koliko su se viđali u tajnosti.

PETAK Cristina pozove Alberta na večeru, odjevena u strastveno crvenu haljini. Želi da njezin pogled kaže sve što njezino srce skriva. Dok ona gori od ljubavi, on misli na Anu.