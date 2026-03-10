Obavijesti

Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Šank teško čuva tajnu, a Matija mora donijeti odluku

Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Šank teško čuva tajnu, a Matija mora donijeti odluku
Foto: NOVA TV

Večeras na malim ekranima od 20.15 ne propustite novu epizodu mnogima omiljene domaće serije 'Kumovi'. Evo što će se večeras događati...

Admiral

Večeras u 'Kumovima' pogledajte kako Mirjana izbaci Stanislava iz gostione, pa se on skriva po Zaglavama, pokušavajući izbjeći Macane, kojima Spomenka otkrije istinu o Stenovoj laži o odlasku u Zadar. Istovremeno, Janka muči novi posao, odnosno rad u državnom sektoru.

Martin iznenadi Šanka novim vijestima: on i Matija planiraju zajedno preseliti u Sinj, dok je Luce sve bliže odluci da prihvati posao u poliklinici Delaš.

Foto: NOVA TV

Marko Šank je na mukama. Razmišlja treba li Martinu reći istinu. Milica ga uvjerava da to nije njegova stvar niti njegova odgovornost. Hoće li Šank uspjeti zadržati sve za sebe? Ne propustite otkriti već večeras od 20:15 u seriji Kumovi na Novoj TV!

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 10. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
