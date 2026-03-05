Obavijesti

Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Tajne izlaze na vidjelo!

Foto: Nova TV

Večeras na malim ekranima od 20.15 ne propustite novu epizodu mnogima omiljene domaće serije 'Kumovi'. Evo što će se večeras događati...

Janko se snalazi na svom novom radnom mjestu. Matija se nalazi s Kikijem i priznaje Lari tajnu koju je dugo skrivala. Shvaća da joj jedino preostaje ozbiljan razgovor s Martinom

No Lara ipak ne zna cijelu Matijinu istinu. Jedini koji je donekle upoznat sa situacijom je Marko Šank, koji svjedoči romantičnom trenutku između Matije i Kikija, što ga počne progoniti.

Foto: Nova TV

Stanislav se skriva u Mirjaninom stanu. Zamalo ga otkrije Goran, a definitivno ga otkrije Braco.

Vesna od preostalih namirnica s nesuđenog otvorenja hotela Macan radi venecijanske zalogajčiće „cicchette“ koje planira prodavati u gostionici. Za to vrijeme, Milica i Kiki počinju uspješno surađivati.

Foto: Nova TV

Nove humoristične situacije omiljenih Kumova ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

