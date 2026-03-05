Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Tajne izlaze na vidjelo!

Janko se snalazi na svom novom radnom mjestu. Matija se nalazi s Kikijem i priznaje Lari tajnu koju je dugo skrivala. Shvaća da joj jedino preostaje ozbiljan razgovor s Martinom

No Lara ipak ne zna cijelu Matijinu istinu. Jedini koji je donekle upoznat sa situacijom je Marko Šank, koji svjedoči romantičnom trenutku između Matije i Kikija, što ga počne progoniti.

Foto: Nova TV

Stanislav se skriva u Mirjaninom stanu. Zamalo ga otkrije Goran, a definitivno ga otkrije Braco.

Vesna od preostalih namirnica s nesuđenog otvorenja hotela Macan radi venecijanske zalogajčiće „cicchette“ koje planira prodavati u gostionici. Za to vrijeme, Milica i Kiki počinju uspješno surađivati.

Foto: Nova TV

