Evo što će danas biti u seriji Kumovi: Vinko odbija pričati s Matijom, a Lara je sumnjičava

Ovog tjedna na rasporedu su nove epizode omiljenih Zaglavčana, a već večeras gledatelji mogu pratiti nove zaplete. Matija je potpuno slomljena. Vinko odbija razgovarati s njom, što dovodi do sukoba unutar obitelji Macan. Jadranka pruža podršku Matiji i zauzima se za nju.

U isto vrijeme, Martin i Anđela zajedno tonu u depresiju. Zvone shvaća da netko mora preuzeti odgovornost za obiteljske poslove i brigu o Cviti, pa mu u pomoć stiže Marko Šank. No, mala Cvita ima svoju ideju – odluči ih „uljepšati“, što dovodi do zabavnih, ali i ozbiljnih razgovora o tome što bi bilo najbolje za Matiju i Martina.

Stanislav počinje dvojiti oko odlaska u Maroko, dok se kod Tomija i Lare razvija nova napetost. Lara se pita je li Tomija i glavnu glumicu ugrizao isti „komarac“, pa postaje sve sumnjičavija. Tomi je zatečen njezinim optužbama: „Jel' ti to mene optužuješ? Ja s tom ženom radim! Ne mogu vjerovati da misliš da imam nešto s njom“, poručuje joj. Nove zaplete ne propustite večeras od 20.15 na Novoj TV!