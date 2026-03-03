Obavijesti

Evo što će danas biti u seriji 'U dobru i zlu': Raspada se Jocin plan, a Jakov upada u zamku

Foto: Nova TV

Petra provodi vrijeme s Matkom, koji i dalje nosi teret Vukove smrti. Krivnja ga ne napušta, a emocije koje je dugo držao u sebi napokon izlaze na površinu

Joci u firmi prijete ozbiljni problemi. Dočekuje ga Nevenka, žena o kojoj ovisi sudbina natječaja, te je doznala da je Joco angažirao Novaka kako bi projekt progurao mimo procedure. Hoće li uspjeti spasiti projekt ili je već prekasno?

Foto: Nova TV

Petra provodi vrijeme s Matkom, koji i dalje nosi teret Vukove smrti. Krivnja ga ne napušta, a emocije koje je dugo držao u sebi napokon izlaze na površinu. U teškom i iskrenom trenutku skida lančić i pruža ga Petri.

- To je sve što mi je ostalo od mog sina i čuvam to kao najveće blago, a sad je tvoje - govori joj, dok joj daje najvrjedniju uspomenu koju ima.

Nika savjetuje Jakova da ne muči Lorenu i da joj odmah javi da se vraća kući. Tijekom povratka, Jakova zaskoči opasni Zoran. Kakav će ga rasplet situacije dočekati, ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!

