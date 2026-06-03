Doznajte što vas očekuje ove srijede, 3. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Evo što će ove srijede događati u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica kriomice nabavlja pištolj. S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza.
La Promesa
HRT1 13:20
Adriano otkrije da je Catalinino pismo nestalo. Curro predloži Ángeli udaju za Beltrána, ali ona odbije. Vera dobije bratovo pismo u kojem je on ohrabruje da prihvati svoj novi život i veže se uz Lopea.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Lari sve teže pada suživot sa Stanislavom i Spomenkom. Srećom, oni ubrzo odlaze, barem ona tako misli. Jadranka poziva oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana. Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.
Crno more
NOVA TV 18:10
Dok se otkrivaju Zarifini grijesi iz prošlosti, Eleni nastavlja tragati za istinom. Oruç saznaje pravi razlog braka između Ise i Fadime, a njihovo priznanje ljubavi pokreće njegov opasan plan protiv Eyüphana. Mještani Koçarija i Furtune okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Šerifa, no događaji toga dana nagovještavaju da se ništa više neće vratiti na staro.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Gloria pritišće Carlosa, a on prizna da je Alberto još živ. Ona pristane održati cijelu farsu pod uvjetom da Alberto mora ostati živ i kako bi zaštitila Cristinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+