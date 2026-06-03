Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će ove srijede događati u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će ove srijede događati u vašim omiljenim sapunicama
4
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede, 3. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica kriomice nabavlja pištolj. S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Adriano otkrije da je Catalinino pismo nestalo. Curro predloži Ángeli udaju za Beltrána, ali ona odbije. Vera dobije bratovo pismo u kojem je on ohrabruje da prihvati svoj novi život i veže se uz Lopea.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.

BLIŽI SE KRAJ SEZONE Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Ivicu uništava istina...
Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Ivicu uništava istina...

Kumovi

NOVA TV 20:25

Lari sve teže pada suživot sa Stanislavom i Spomenkom. Srećom, oni ubrzo odlaze, barem ona tako misli. Jadranka poziva oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana. Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok se otkrivaju Zarifini grijesi iz prošlosti, Eleni nastavlja tragati za istinom. Oruç saznaje pravi razlog braka između Ise i Fadime, a njihovo priznanje ljubavi pokreće njegov opasan plan protiv Eyüphana. Mještani Koçarija i Furtune okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Šerifa, no događaji toga dana nagovještavaju da se ništa više neće vratiti na staro.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Gloria pritišće Carlosa, a on prizna da je Alberto još živ. Ona pristane održati cijelu farsu pod uvjetom da Alberto mora ostati živ i kako bi zaštitila Cristinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu
PREPOZNAJETE GA?

Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu

Morana Zibar u Potjeri je proslavila rođendan, a natjecatelji su uspjeli biti bolji od nje u završnoj potjeri pa su kući otišli s 14.500 eura. Jedan od natjecatelja bio je i novinar i reporter RTL-a
Dino Bešlić oprostio se od svoje majke Sejde: 'Ostadoh ja sam'
SHRVANI SIN

Dino Bešlić oprostio se od svoje majke Sejde: 'Ostadoh ja sam'

Svega nekoliko mjeseci nakon što je preminuo Halid Bešlić, u ponedjeljak je objavljeno kako je preminula i njegova supruga Sejda. Od nje se na društvenim mrežama oprostio njihov sin Dino
Ležanje u tangama, oko golog tijela samo piton: Ovako je Sydney odbrusila kritičarima
UH, KOJE SCENE...

Ležanje u tangama, oko golog tijela samo piton: Ovako je Sydney odbrusila kritičarima

Zmija omotana oko vrata, zavodljivo izležavanje na šanku... Tim je kadrovima Sydney Sweeney (28) odlučila podsjetiti kako je izgledalo snimanje treće sezone 'Euforije', a usput i odgovoriti svima kojima je zasmetala njezina Cassie Howard. 'To se zove... gluma', poručila je kratko nakon što je njezin lik izazvao val kritika i rasprava među gledateljima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026