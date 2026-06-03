Evo što će ove srijede događati u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica kriomice nabavlja pištolj. S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza.

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La Promesa

HRT1 13:20

Adriano otkrije da je Catalinino pismo nestalo. Curro predloži Ángeli udaju za Beltrána, ali ona odbije. Vera dobije bratovo pismo u kojem je on ohrabruje da prihvati svoj novi život i veže se uz Lopea.

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Chicago P.D.

RTL2 19:40

Jedinica istražuje trgovinu drogom povezanu s podzemnim borbama u kavezima. Atwater razmišlja otkriti svoju profesiju djevojci Celeste.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Lari sve teže pada suživot sa Stanislavom i Spomenkom. Srećom, oni ubrzo odlaze, barem ona tako misli. Jadranka poziva oca Miljenka na imanje kako bi se izborila za poštovanje kod Macana. Miljenko je neugodno iznenađen brendom Dida Stipan.

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Crno more

NOVA TV 18:10

Dok se otkrivaju Zarifini grijesi iz prošlosti, Eleni nastavlja tragati za istinom. Oruç saznaje pravi razlog braka između Ise i Fadime, a njihovo priznanje ljubavi pokreće njegov opasan plan protiv Eyüphana. Mještani Koçarija i Furtune okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Šerifa, no događaji toga dana nagovještavaju da se ništa više neće vratiti na staro.

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Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Gloria pritišće Carlosa, a on prizna da je Alberto još živ. Ona pristane održati cijelu farsu pod uvjetom da Alberto mora ostati živ i kako bi zaštitila Cristinu.