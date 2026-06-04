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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje u četvrtak, 4. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Dok Tereza uživa u novostečenoj slobodi, Čavka mora skrivati ubojstvo, čak i od Marka. Zadnji je dan Katina suđenja i Mirjana odluči svjedočiti.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Petra okupi poslugu i opet im zahvali na svemu što su učinili za nju. Enora je uhvaćena u laži i ode bez objašnjenja. Curro prizna Ángeli da je ideja o njezinoj udaji za Beltrána Leocadijina.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. U međuvremenu, uz Ruzekovu podršku Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje.

BLIŽI SE KRAJ SEZONE Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Ivicu uništava istina...
Što će danas biti u seriji 'Divlje pčele'? Ivicu uništava istina...

Kumovi

NOVA TV 20:25

Internet se vratio cijelome mjestu, i to besplatan onima koji su ostali na TAT-u. Aljoša pozove Miljenka na večeru da pokuša izgladiti njegov sukob s Vinkom, ali večera se uz vino pretvori u tračanje Macana. Marko se budi mamuran te se posvađa s Milicom.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Nakon što Esme bude ranjena kod vodospremnika, Adil izgubi kontrolu i odluči se brutalno obračunati s odgovornima. Samo ga Esme uspijeva smiriti dok prkosi neprijateljima i s njim napušta okupljeno mnoštvo. U međuvremenu, zabrinuti Oruç provodi osvetu nad Eyüphanom, ali Eleni ga spašava iz vozila koje će eksplodirati i traži Adilovu pomoć.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Unatoč tuzi, svi slave Aninu trudnoću, a to ojača njezinu bliskost s Valerijom. U Velvetu se održava bdjenje za Alberta, a Ana drži emotivan govor uz obećanje da će ostvariti Albertov san.

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