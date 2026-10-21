Iako je prvotno bio planiran sprovod u krugu najbliže obitelji, sahranu su ipak odlučili otvoriti za javnost kako bi se od Mirka oprostili svi koji su ga voljeli.
Slomljeni Tony Cetinski oprostio se od oca Mirka. Stotine ljudi došlo je na pogreb u Rovinj
Stotine ljudi okupilo se danas na groblju u Rovinju kako bi posljednji put pozdravilo Mirka Cetinskog, istaknutog hrvatskog pjevača i oca Tonyja i Mattea Cetinskog. Slomljeni sinovi Tony i Matteo u suzama stoje uz majku Vinku i lijes svoga oca.
- Mirko je svoj život povezao s pjesmom. Pjesma ima snagu približiti ljude, izreći čežnju i pružiti utjehu. Kada jednom stane sat ovozemaljskog vremena, važno je koliko smo dobra učinili, jesmo li znali zahvaliti i pružiti ruku, rekao je svećenik.
- Danas se opraštamo od čovjeka koji je ostavio pečat. Bio je čovjek pozornice, glazbe i susreta, a posebna je povezanost s njegovim gradom Rovinjom. Mirko je gradu ostavio najljepše što može ostaviti - pjesme. Iza njega su ostale godine rada, broji nastupi, a njegove će pjesme govoriti još dugo, rekao je operni pjevač, Ronald Braus, također rođeni Rovinjež.
Iako je prvotno bio planiran sprovod u krugu najbliže obitelji, sahranu su ipak odlučili otvoriti za javnost kako bi se od Mirka oprostili svi koji su ga voljeli.
- Svjesni koliko je ljudi kroz život dotaknuo, želimo svima pružiti priliku da se zajedno s nama oproste od njega. Hvala vam od srca na svim izrazima sućuti, podršci i poštovanju koje nam iskazujete u ovim teškim trenucima - napisao je Tony na svom Instagramu. Danas u 17 sati za Mirka Cetinskog će se održati i komemoracija u Koncertnoj dvorani Adris.
Mirko Cetinski preminuo je 15. listopada nakon duge i teške bolesti u 79. godini života. Bio je značajna osoba na istarskoj i hrvatskoj glazbenoj sceni, a njegova karijera trajala je šest desetljeća. Osim pjevanja, bio je i jedan od osnivača Radio Rovinja.
Tijekom svoje bogate karijere snimio je 13 albuma, a često je nastupao u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju i Europu. Za svoj doprinos glazbi i radiju, Grad Rovinj mu je 2023. godine dodijelio Zlatnu medalju. Glazbeni talent prenio je i na svoje sinove, Tonyja i Mattea, koji su također ostvarili uspješne karijere kao vokalni solisti.
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