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Slomljeni Tony Cetinski oprostio se od oca Mirka. Stotine ljudi došlo je na pogreb u Rovinj

Piše Dijana Marić, Magdalena Mucić,
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Slomljeni Tony Cetinski oprostio se od oca Mirka. Stotine ljudi došlo je na pogreb u Rovinj
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Foto: DIJANA MARIĆ
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Iako je prvotno bio planiran sprovod u krugu najbliže obitelji, sahranu su ipak odlučili otvoriti za javnost kako bi se od Mirka oprostili svi koji su ga voljeli.

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Stotine ljudi okupilo se danas na groblju u Rovinju kako bi posljednji put pozdravilo Mirka Cetinskog, istaknutog hrvatskog pjevača i oca Tonyja i Mattea Cetinskog. Slomljeni sinovi Tony i Matteo u suzama stoje uz majku Vinku i lijes svoga oca.

Foto: DIJANA MARIĆ

- Mirko je svoj život povezao s pjesmom. Pjesma ima snagu približiti ljude, izreći čežnju i pružiti utjehu. Kada jednom stane sat ovozemaljskog vremena, važno je koliko smo dobra učinili, jesmo li znali zahvaliti i pružiti ruku, rekao je svećenik.

- Danas se opraštamo od čovjeka koji je ostavio pečat. Bio je čovjek pozornice, glazbe i susreta, a posebna je povezanost s njegovim gradom Rovinjom. Mirko je gradu ostavio najljepše što može ostaviti - pjesme. Iza njega su ostale godine rada, broji nastupi, a njegove će pjesme govoriti još dugo, rekao je operni pjevač, Ronald Braus, također rođeni Rovinjež.

Foto: DIJANA MARIĆ

Iako je prvotno bio planiran sprovod u krugu najbliže obitelji, sahranu su ipak odlučili otvoriti za javnost kako bi se od Mirka oprostili svi koji su ga voljeli. 

- Svjesni koliko je ljudi kroz život dotaknuo, želimo svima pružiti priliku da se zajedno s nama oproste od njega. Hvala vam od srca na svim izrazima sućuti, podršci i poštovanju koje nam iskazujete u ovim teškim trenucima - napisao je Tony na svom Instagramu. Danas u 17 sati za Mirka Cetinskog će se održati i komemoracija u Koncertnoj dvorani Adris. 

Mirko Cetinski preminuo je 15. listopada nakon duge i teške bolesti u 79. godini života. Bio je značajna osoba na istarskoj i hrvatskoj glazbenoj sceni, a njegova karijera trajala je šest desetljeća. Osim pjevanja, bio je i jedan od osnivača Radio Rovinja.

Tijekom svoje bogate karijere snimio je 13 albuma, a često je nastupao u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju i Europu. Za svoj doprinos glazbi i radiju, Grad Rovinj mu je 2023. godine dodijelio Zlatnu medalju. Glazbeni talent prenio je i na svoje sinove, Tonyja i Mattea, koji su također ostvarili uspješne karijere kao vokalni solisti.

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