Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Kenan provodi svoj plan i preko Melek pokušava oteti Yıldız, no Serhat je spreman učiniti sve kako bi zaštitio ženu koju voli. Njihov sukob vodi prema obračunu, koji bi za Kenana mogao imati kobne posljedice.

La Promesa

HRT1 13:20

María i Carlo priznaju svoje osjećaje: nisu zaljubljeni, ali se sviđaju jedno drugom. Margarita pokaže Lorenzu dokaz o postojanju njegova izvanbračnog sina.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Casey se pokušava nositi s PTSP-om. No istrese se ​​na Herrmannu nakon spašavanja tijekom kojeg je ozlijeđen Ritter. U međuvremenu, Stella posumnja da žrtva možda drži otetu djecu zaključanu u tajnoj sobi.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Dan koji je trebao biti obilježen ljubavlju pretvara se u najveće iskušenje obitelji Albora. Dok Alya i Cihan pokušavaju ostvariti budućnost za koju su se toliko borili, Boranova želja za osvetom stavlja ih pred teške odluke.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Dizel i Zvonimir privremeno se smiruju kako loša slika o Dizelu ne bi izašla u javnost. U međuvremenu, čini se da je Dado preveslao Mirka, no još ništa nije gotovo jer obojica ima glupav plan kako se dodvoriti Dizelu.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel se približi Zéu i uzme mu pištolj iz ruke. Zé mu govori da odvede Helenu. Kad ostane nasamo s Luísom, pokuša je zagrliti. Ona se izvuče.