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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: HRT
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Doznajte što vas očekuje u utorak, 6. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Markova zaručnica Domenika i njezin otac Stojan lijepo se uklapaju u obitelj Vukas, samo Nikoli i Cviti nisu po volji. Katarina se boji da je Krneta bacio oko na novu zatvorenicu Kristinu. Pomaže joj držati ga podalje, no Krneta je brzo prozre.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:26

Angela nastavlja istraživati Cristóbalovu prošlost. Martina i Jacobo se svađaju oko projekta utočišta. Carlo sumnja da Marijino dijete nije njegovo već Samuelovo. Ciro poljubi svoju ženu u pokušaju pomirenja. Čini se da Santosova majka nije poginula nesretnim slučajem.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20 

Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji.

Foto: promo

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Isabelina djeca se iznenade kada vide da je ona preuredila Sofijinu sobu. Svi se dogovaraju što će reći policiji kako bi sugerirali da je João pobjegao. Catarina leži na tlu i jedva hvata zrak. César dolazi s vrećicom iz ljekarne u kojoj se nalazi nekoliko inhalatora.

Foto: HRT

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