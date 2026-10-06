Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Markova zaručnica Domenika i njezin otac Stojan lijepo se uklapaju u obitelj Vukas, samo Nikoli i Cviti nisu po volji. Katarina se boji da je Krneta bacio oko na novu zatvorenicu Kristinu. Pomaže joj držati ga podalje, no Krneta je brzo prozre.

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La promesa

HRT 1 13:26

Angela nastavlja istraživati Cristóbalovu prošlost. Martina i Jacobo se svađaju oko projekta utočišta. Carlo sumnja da Marijino dijete nije njegovo već Samuelovo. Ciro poljubi svoju ženu u pokušaju pomirenja. Čini se da Santosova majka nije poginula nesretnim slučajem.

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Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Medeni mjesec Kidd i Severide prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji.

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Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Isabelina djeca se iznenade kada vide da je ona preuredila Sofijinu sobu. Svi se dogovaraju što će reći policiji kako bi sugerirali da je João pobjegao. Catarina leži na tlu i jedva hvata zrak. César dolazi s vrećicom iz ljekarne u kojoj se nalazi nekoliko inhalatora.