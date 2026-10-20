Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon Antina infarkta napetost u kući Vukas raste. Terezini osjećaji prema Nevenu sve su jači, a Nikola prizna Cviti da je on ostavio anonimnu dojavu o Antinu skrovištu.

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La promesa

HRT 1 13:20

Alonso nagovori Cira da popusti Julieti. Leocadia i Ángela se pomire, ali identitet djevojčina oca ostaje tajna. Dvor najavljuje da će poslati izaslanika da procijeni opravdanost Currove molbe za povrat titule.

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Zločinački umovi

RTL 2 21:00

Meg i njezina najbolja prijateljica otete su dok su se pripremale upoznati osobu za koju su mislile da je tinejdžer. BAU lovi grabežljivca povezanog s lancem internetske trgovine ljudima koji služi kao poslužitelj serijskim ubojicama.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Macani dobivaju pozivnice na otvorenje Grabovčeve sale i tuguju nad svojim hotelom. Ivka saznaje vijest koja bi sve mogla promijeniti. Braco shvati da je Martin rekao Grabovcu za njega i Ivu, a Iva se odlazi suprotstaviti ocu. Mirjana je na mukama zbog osjećaja prema Grabovcu, a Jadranka je malo umiri.

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Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Milena je izvan sebe od sreće što se Frane probudio. Slavica i ona ne dopuštaju Borisu ispitivanje o nesreći. Vito prema van odaje dojam čvrstoće, no prilično je zabrinut oko Franina sjećanja te traži pomoć od Ksenije. Istodobno, Frane želi razgovarati s njim.

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Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa daje intervju o svom partnerstvu s Miguelovim eko hotelom i objašnjava da pritom neće doći do sukoba interesa. Kada novinari spomenu otmicu i Césara, Miguel prekine intervju.