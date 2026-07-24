Doznajte što vas ovog petka, 24. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovoga petka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat teško podnosi Melekin odlazak i, unatoč Akifovim savjetima da prihvati stvarnost, ne može se pomiriti s gubitkom žene koju voli. Melek želi napustiti Urfu.
La Promesa
HRT1 13:20
Ángela mora uzimati lijekove koji utječu na njezino psihičko stanje. Curro je uspijeva posjetiti uz Pijinu pomoć.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu. Situacija ga prisiljava da razmisli i procijeni kada je vrijeme za posao, a kada za osobne stvari.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Boran odlučuje Alyi otkriti informacije za koje vjeruje da će zauvijek promijeniti njezin pogled na Cihana. On se suočava s posljedicama susreta s Meryem, a Sadakat je sve bliže otkrivanju tajni koje bi mogle promijeniti sudbinu cijele obitelji.
San snova
RTL 20:15
Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Telčeva momačka večer možda bi mogla podići duh njegovih suigrača. Sonja i Alen iznenada se sukobe te se čini da ovog puta nema povratka.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel razgovara s bratom o eko-hotelu. Htio bi da i Jaime uđe u taj posao. Jaime kaže da on jedini ulaže novac u posao i da želi da tvrtka bude njegova.
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