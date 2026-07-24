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DNEVNI PREGLED

Evo što će ovoga petka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovoga petka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ONAT ARPAT
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Doznajte što vas ovog petka, 24. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Serhat teško podnosi Melekin odlazak i, unatoč Akifovim savjetima da prihvati stvarnost, ne može se pomiriti s gubitkom žene koju voli. Melek želi napustiti Urfu.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Ángela mora uzimati lijekove koji utječu na njezino psihičko stanje. Curro je uspijeva posjetiti uz Pijinu pomoć.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Atwater pokušava naći ravnotežu između posla i privatnog života surađujući sa psihologinjom Val Soto na slučaju ubojstva u luksuznom stanu. Situacija ga prisiljava da razmisli i procijeni kada je vrijeme za posao, a kada za osobne stvari.

DNEVNI PREGLED Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Boran odlučuje Alyi otkriti informacije za koje vjeruje da će zauvijek promijeniti njezin pogled na Cihana. On se suočava s posljedicama susreta s Meryem, a Sadakat je sve bliže otkrivanju tajni koje bi mogle promijeniti sudbinu cijele obitelji.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Telčeva momačka večer možda bi mogla podići duh njegovih suigrača. Sonja i Alen iznenada se sukobe te se čini da ovog puta nema povratka.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel razgovara s bratom o eko-hotelu. Htio bi da i Jaime uđe u taj posao. Jaime kaže da on jedini ulaže novac u posao i da želi da tvrtka bude njegova.

Foto: HRT

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