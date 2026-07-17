Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama
4
Foto: ONAT ARPAT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas ovog petka, 17. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Yıldız se oporavlja od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek dolaze na naplatu. Serhat mora odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.

La Promesa

HRT1 13:20

Pía zna da je Ángela emocionalno slomljena, iako se pretvara da je dobro kako se Curro ne bi brinuo. Cristóbal uhvati Santosa u krađi Lopeovih recepata i prisili ga da vrati novac.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Obavještajna jedinica nastavlja istragu i hvatanje narkobosa. Istovremeno, Torres se na tajnom zadatku nalazi u teškoj situaciji nakon što Burgess otkrije da je u romantičnoj vezi s povjerljivom doušnicom.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Na povratku od Deniza Alya koristi priliku i bježi iz Boranova automobila te nestaje u šumi. Cihan odmah organizira opsežnu potragu, a cijela obitelj i njegovi ljudi pretražuju svaki kutak terena u nadi da će je pronaći prije nego što bude prekasno. Sadakat donosi dramatičnu odluku.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Zbog nesmotrene izjave na pressici Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Luísa nagovori Catarinu da izađu u slastičarnicu. Dolazi Zé, Catarina kaže da joj se spava i da ne želi ići. Očito ne želi biti u njegovu društvu. Simão odlazi Miguelu i ponudi mu dokaze protiv Zéa.

Foto: HRT
SLAVI 53. ROĐENDAN Znamo ga kao Davida iz serije 'Beverly Hills', a brakom s Megan Fox punio je tabloide
Znamo ga kao Davida iz serije 'Beverly Hills', a brakom s Megan Fox punio je tabloide

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić
POKAZALA FIGURU

Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić

Mlada Zadranka Anastasia Kaleb bila je jedna od djevojaka koje su se borile za srce 'Gospodina Savršenog' Petra Rašića
FOTO Nives Celzijus rashladila se u tangicama u bazenu
VRUĆA NOĆ

FOTO Nives Celzijus rashladila se u tangicama u bazenu

Vrućina nije popuštala ni u srijedu navečer pa je Nives Celzijus umjesto pod klimu uskočila u bazen. Prvo se malo rashladila i pozirala, a onda krenula poskakivati...
FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka
VJENČALI SE NA DANAŠNJI DAN

FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka trajala je nekoliko desetljeća, no u kolovozu 2024. sve je prestalo. Par se vjenčao na današnji dan 2022. godine nakon što su obnovili svoju ljubav, no brak im je neslavno završio. U galeriji se prisjetite kako je sve krenulo, a kako završilo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026