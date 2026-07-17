Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Yıldız se oporavlja od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek dolaze na naplatu. Serhat mora odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.

La Promesa

HRT1 13:20

Pía zna da je Ángela emocionalno slomljena, iako se pretvara da je dobro kako se Curro ne bi brinuo. Cristóbal uhvati Santosa u krađi Lopeovih recepata i prisili ga da vrati novac.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Obavještajna jedinica nastavlja istragu i hvatanje narkobosa. Istovremeno, Torres se na tajnom zadatku nalazi u teškoj situaciji nakon što Burgess otkrije da je u romantičnoj vezi s povjerljivom doušnicom.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Na povratku od Deniza Alya koristi priliku i bježi iz Boranova automobila te nestaje u šumi. Cihan odmah organizira opsežnu potragu, a cijela obitelj i njegovi ljudi pretražuju svaki kutak terena u nadi da će je pronaći prije nego što bude prekasno. Sadakat donosi dramatičnu odluku.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Zbog nesmotrene izjave na pressici Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa nagovori Catarinu da izađu u slastičarnicu. Dolazi Zé, Catarina kaže da joj se spava i da ne želi ići. Očito ne želi biti u njegovu društvu. Simão odlazi Miguelu i ponudi mu dokaze protiv Zéa.