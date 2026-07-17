Doznajte što vas ovog petka, 17. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Yıldız se oporavlja od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek dolaze na naplatu. Serhat mora odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.
La Promesa
HRT1 13:20
Pía zna da je Ángela emocionalno slomljena, iako se pretvara da je dobro kako se Curro ne bi brinuo. Cristóbal uhvati Santosa u krađi Lopeovih recepata i prisili ga da vrati novac.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Obavještajna jedinica nastavlja istragu i hvatanje narkobosa. Istovremeno, Torres se na tajnom zadatku nalazi u teškoj situaciji nakon što Burgess otkrije da je u romantičnoj vezi s povjerljivom doušnicom.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Na povratku od Deniza Alya koristi priliku i bježi iz Boranova automobila te nestaje u šumi. Cihan odmah organizira opsežnu potragu, a cijela obitelj i njegovi ljudi pretražuju svaki kutak terena u nadi da će je pronaći prije nego što bude prekasno. Sadakat donosi dramatičnu odluku.
San snova
RTL 20:15
Zbog nesmotrene izjave na pressici Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Luísa nagovori Catarinu da izađu u slastičarnicu. Dolazi Zé, Catarina kaže da joj se spava i da ne želi ići. Očito ne želi biti u njegovu društvu. Simão odlazi Miguelu i ponudi mu dokaze protiv Zéa.
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