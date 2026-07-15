Znamo ga kao Davida iz serije 'Beverly Hills', a brakom s Megan Fox punio je tabloide

Glumac Brian Austin Green, najpoznatiji po ulozi Davida Silvera u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", slavi 53. rođendan. Rođen 15. srpnja 1973. godine, Green je izgradio karijeru koja se proteže desetljećima, no njegov put obilježili su i glumački uspjesi i turbulentan privatni život, posebice brak s Megan Fox, koji ga je držao pod svjetlima reflektora.

Brian Green (umjetničko ime "Austin" dodao je kasnije) rano je ušao u svijet showbiza. Prije nego što će ga uloga u "Beverly Hillsu" vinuti u zvjezdanu orbitu, ostvario je zapaženu višegodišnju ulogu u popularnoj sapunici "Knots Landing", gdje je glumio sina lika Donne Mills. To iskustvo pripremilo ga je za ono što je slijedilo 1990., kada je dobio ulogu Davida Silvera, najmlađeg člana bogate srednjoškolske klike. Serija "Beverly Hills, 90210" postala je globalni fenomen, a Greenov lik prošao je jednu od najupečatljivijih transformacija: od pomalo nespretnog brucoša koji očajnički želi pripadati popularnoj ekipi do uspješnog DJ-a i glazbenika. Njegova napeta romansa s Donnom Martin (Tori Spelling) i snovi o glazbenoj karijeri bili su u središtu priča koje su pratile milijune gledatelja, definirajući težnje cijele generacije.

Život nakon poštanskog broja 90210

Završetkom desetogodišnjeg putovanja serijom koja ga je proslavila, Green je dokazao svoju svestranost nastavljajući nizati uloge u različitim žanrovima. Zanimljivo, interesi njegovog lika Davida Silvera često su se poklapali s njegovim vlastitim, pa je tako 1996. godine, na vrhuncu slave, ispunio fantaziju svog alter ega i izdao vlastiti rap album pod nazivom "One Stop Carnival", kojem je posvetio cijelu pauzu od snimanja serije. Nakon 2000. godine njegova se karijera nastavila razvijati na televiziji, gdje je ostvario zapažene uloge i dobio pohvale kritike.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

U sitcomu "Freddie" glumio je uz Freddieja Prinzea Jr., a kritičari su hvalili njegov komičarski talent. Potpuno je iznenadio publiku ulogom borca za slobodu koji putuje kroz vrijeme u seriji "Terminator: The Sarah Connor Chronicles", gdje je pokazao zrelost i intenzitet koji su nosili neke od najdramatičnijih scena. Slijedile su i upečatljive epizodne uloge u serijama poput "CSI: Miami" i "Smallville", gdje je glumio kiborga superzlikovca. Također je bio dio glumačke postave popularnih "Kućanica" kao mlađi dečko Bree Van de Kamp, a kasnije je postao i stalni član ekipe u seriji "Anger Management" s Charliejem Sheenom. Premijerna epizoda te serije, u kojoj je gostovao, srušila je rekorde gledanosti na kabelskoj televiziji.

Turbulentan brak s Megan Fox

Dok je njegova karijera bila stabilna, Greenov privatni život često je bio pod većim povećalom javnosti. Tijekom devedesetih bio je u vezama s kolegicama iz "Beverly Hillsa", Tiffani Thiessen i Vanessom Marcil, s kojom je dobio i svog prvog sina, Kassiusa. Ipak, veza koja mu je obilježila život bila je s glumicom Megan Fox. Upoznali su se 2004. na snimanju serije "Hope & Faith", kada je on imao 30 godina, a ona tek 18.

68th Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Njihova veza od početka je bila intenzivna, obilježena prekidima i pomirenjima. Vjenčali su se u tajnosti 2010. godine i zajedno dobili tri sina: Nou, Bodhija i Journeya. Unatoč slici sretne obitelji, njihova je veza bila puna izazova. Fox je prvi put podnijela zahtjev za razvod 2015., no par se pomirio nedugo prije rođenja trećeg sina. Konačni kraj došao je u svibnju 2020., kada je Green objavio da su se razišli, a razvod je finaliziran godinu dana kasnije. Green je kasnije priznao kako je njihova veza u početku bila snažno temeljena na fizičkoj privlačnosti, što je s vremenom dovelo do problema.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Danas Brian Austin Green živi mirnijim obiteljskim životom. Sreću je pronašao s profesionalnom plesačicom Sharnom Burgess, koju je upoznao 2020. godine. Par je u lipnju 2022. dobio sina Zanea, a godinu kasnije su se i zaručili. Green i Burgess često s ponosom govore o svojoj velikoj, sretnoj miješanoj obitelji koju čini svih petero njegove djece. Osim obiteljskih obaveza, Green je aktivan i na drugim poljima. Zajedno sa zaručnicom i kolegom iz "Beverly Hillsa", Randyjem Spellingom, vodi podcast "Old-ish". Također je otvoreno govorio o svojoj borbi s ulceroznim kolitisom, podižući svijest o toj kroničnoj bolesti, te se bavi humanitarnim radom.

*uz korištenje AI-ja