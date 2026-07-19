Top 10 najgledanijih serija u svijetu na Amazon Primeu

Amazon Prime i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji osvajaju gledatelje diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za binganje, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija na Prime Video. Evo što se najviše gleda i što ne smijete propustiti!

Top 10 serija na Amazon Primeu (svijet):

1. Elle, IMDB: 6.9

Pratimo Elle Woods u srednjoj školi i otkrivamo što ju je oblikovalo u ikoničnu junakinju iz filma "Plavuša s Harvarda". Glumi Lexi Minetree.

2. Off Campus, IMDB: 7.9

Hannah podučava hokejaša Garretta kako bi osvojio simpatiju, ali njihova dogovorena veza postaje nešto više. Pratimo i njihove prijatelje kroz ljubavne i životne izazove na fakultetu.

3. Every Year After, IMDB: 6.3

Romantična priča o prvoj ljubavi koja traje šest ljeta, jednom trenutku koji sve mijenja i tjednu u kojem pokušavaju ispraviti prošlost.

4. Spider-Noir, IMDB: 7.8

Ben Reilly, privatni detektiv iz 1930-ih, suočava se s vlastitom superherojskom prošlošću. Nicolas Cage daje glas glavnom liku.

5. See You at Work Tomorrow!, IMDB: 7.8

Korejska romantična drama o zaposlenici Cha Ji-yoon i njezinom šefu Kang Si-woo, čiji se životi isprepliću kroz svakodnevne izazove na poslu i u ljubavi.

6. The Boys, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 93%

Vigilanti poznati kao "The Boys" bore se protiv pokvarenih superheroja koristeći prljave trikove i odlučnost. Karl Urban predvodi glumačku postavu.

7. Clarkson's Farm, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 100%

Jeremy Clarkson pokušava voditi farmu, suočavajući se s izazovima poljoprivrede na urnebesan način.

8. Pa' Quererte, IMDB: 8.9

Popularna latinoamerička serija o obiteljskim i ljubavnim odnosima.

9. The Summer I Turned Pretty, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 91%

Belly svako ljeto provodi na plaži s obitelji, ali ovo ljeto donosi prve ljubavi, slomljena srca i odrastanje.

10. Yo soy Betty la fea, IMDB: 8.4

Kultna kolumbijska telenovela o Betty, najpoznatijoj "ružnoj djevojci" na svijetu, koja je osvojila srca gledatelja i inspirirala brojne adaptacije.

Ako ste u potrazi za novim naslovima, ova lista je savršena za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja



