Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat se budi iz kome i svojim povratkom sprječava Akifa da preuzme svu vlast i obiteljsko bogatstvo. Iako je još iscrpljen, odmah preuzima kontrolu nad događajima u konaku.

La Promesa

HRT1 13:20

Martina zbog krivnje odluči nastaviti vezu s Jacobom. Toño napadne Enoru jer ih je obmanjivala i osjeća da joj nikad više ne može vjerovati.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Torres je šokiran otkrićem da je njegova bivša ljubav i doušnica Gloria ponovno vođa narkokartela, i to baš kad Cook odlazi na tajni zadatak.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Napetost između Alye i Cihana sve je veća, a Alyina odluka da napusti konak dodatno ih udaljava. Dok se Cihan bezuspješno pokušava približiti Alyi, Meryem vjeruje da je napokon nadomak slobode.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Rui, Miguelov cimer iz zatvora, javlja Miguelu da je upoznao Erica koji je zatvoren zbog krivotvorenja nalaza autopsije.