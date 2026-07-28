Doznajte što vas ovog utorka, 28. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat se budi iz kome i svojim povratkom sprječava Akifa da preuzme svu vlast i obiteljsko bogatstvo. Iako je još iscrpljen, odmah preuzima kontrolu nad događajima u konaku.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina zbog krivnje odluči nastaviti vezu s Jacobom. Toño napadne Enoru jer ih je obmanjivala i osjeća da joj nikad više ne može vjerovati.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Torres je šokiran otkrićem da je njegova bivša ljubav i doušnica Gloria ponovno vođa narkokartela, i to baš kad Cook odlazi na tajni zadatak.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Napetost između Alye i Cihana sve je veća, a Alyina odluka da napusti konak dodatno ih udaljava. Dok se Cihan bezuspješno pokušava približiti Alyi, Meryem vjeruje da je napokon nadomak slobode.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Rui, Miguelov cimer iz zatvora, javlja Miguelu da je upoznao Erica koji je zatvoren zbog krivotvorenja nalaza autopsije.
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