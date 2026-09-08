Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Aşır nakon obračuna s Akifom svoju pozornost usmjerava prema Ziyan Agi. Uvjeren da njegov otac mora odgovarati za sve što je učinio, sa Serhatom odlučuje konačno poravnati račune s njim.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel se uspaniči kad sazna da je Helena nestala s njegovom kćeri. Luísa ulazi u kuću i užasnuta je prizorom kćeri koja se s Helenom igra skrivača.
La promesa
HRT1 13:20
Samuel zamijeti da su se Pía i Petra urotile kako bi ga držale podalje od Maríje Fernández. Manuel nevoljko prisustvuje zabavi i ondje upozna zagonetnu ženu.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Casey i Severide sukobljavaju se s Bodenom oko dovođenja Galla, novog regruta, koji je spreman pomoći nakon Otisove smrti. Brett razmišlja o tome da se vrati u Chicago jer joj nedostaju prijatelji iz 51. postaje.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Luce je suspendirana, ali to je ne pogađa koliko sudbina Marije Žderić. Dr. Vugdelija nudi joj poništiti suspenziju pomoću veza u ministarstvu. Stanislav uvali Zvoni bubu u uho da se Grabovac mota oko Anđele, ali on ih ne doživljava ozbiljno.
San Snova
RTL 13:00
Ante je izgubljen bez Tonke pa stiže za njom u Zagreb. Romići pokušavaju pomiriti Alena i Maju, dok se Alen pita imaju li njih dvoje budućnost. Bubalo se sprema na godišnji odmor, no u klubu nikada nema mira i i nema vremena za predah. Na Dizelovu žalost, Luna pronalazi novog prijatelja u klubu.
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