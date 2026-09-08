Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Aşır nakon obračuna s Akifom svoju pozornost usmjerava prema Ziyan Agi. Uvjeren da njegov otac mora odgovarati za sve što je učinio, sa Serhatom odlučuje konačno poravnati račune s njim.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Foto: HRT

Miguel se uspaniči kad sazna da je Helena nestala s njegovom kćeri. Luísa ulazi u kuću i užasnuta je prizorom kćeri koja se s Helenom igra skrivača.

La promesa

HRT1 13:20

Samuel zamijeti da su se Pía i Petra urotile kako bi ga držale podalje od Maríje Fernández. Manuel nevoljko prisustvuje zabavi i ondje upozna zagonetnu ženu.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Casey i Severide sukobljavaju se s Bodenom oko dovođenja Galla, novog regruta, koji je spreman pomoći nakon Otisove smrti. Brett razmišlja o tome da se vrati u Chicago jer joj nedostaju prijatelji iz 51. postaje.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Foto: NOVA TV

Luce je suspendirana, ali to je ne pogađa koliko sudbina Marije Žderić. Dr. Vugdelija nudi joj poništiti suspenziju pomoću veza u ministarstvu. Stanislav uvali Zvoni bubu u uho da se Grabovac mota oko Anđele, ali on ih ne doživljava ozbiljno.

San Snova

RTL 13:00

Ante je izgubljen bez Tonke pa stiže za njom u Zagreb. Romići pokušavaju pomiriti Alena i Maju, dok se Alen pita imaju li njih dvoje budućnost. Bubalo se sprema na godišnji odmor, no u klubu nikada nema mira i i nema vremena za predah. Na Dizelovu žalost, Luna pronalazi novog prijatelja u klubu.