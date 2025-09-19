Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak: Lara pronalazi neobičnu poruku

Sjene prošlosti

RTL 20:10

Marta u javnosti preuzima zasluge za kulturni centar, no Olga ostaje smirena unatoč provokacijama. Paula nastavlja manipulirati s Tomom, dok Ines pokušava ublažiti situaciju.

La Promesa

HRT 13:20

Leocadia pljusne Lorenza jer ju je poljubio. Ángela istražuje Curra i njegov odnos s Martinom. Cruz otkrije tko je angažirao fotografa za vjenčanje.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Nika saziva obiteljski sastanak nakon što je čula kolika je jamčevina za Veljkov izlazak iz istražnog zatvora. Predlaže rješenje, ali ono nije svima u interesu. Drago, Sanja i Petra prepucavaju se pred Lorenom oko toga gdje će živjeti.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka je i dalje u depresiji. Vesna i Jadranka ju pokušaju oraspoložiti tako da ju odvedu na ćevape u Sinj, ali nešto drugo u Sinju zaintrigira Ivku. Tomi se vratio sa snimanja djevojačke zabave u Sinju, a Lara na njegovom mobitelu pronalazi neobičnu poruku ženske pošiljateljice.

Cacau

HRT 12:25

Rui otkrije Susani namjeru da kupi kuću za njih dvoje. Simone je ljuta na Reginu i optuži je da udaljuje baruna od nje. Fizički joj zaprijeti. David shvati da je Regina trudna. Cacau lakne zbog situacije s Cony.

