Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora je opčinjena životom putujućega kazališta, a pogotovo pjevačem Jasminom. Ante pritišće Cvitu govoreći da bi joj život mogao postati pakao ako ne uvjeri Katu da mu proda zemlju.

La Promesa

HRT1 13:20

Esmeralda im pokaže smaragde iza kojih stoji neka zagonetna priča. Samuel pozove Maríju Fernández na red zbog njezina ponašanja prema novoj Petri.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ruzekova oca policajca otima banda koja u zamjenu za njegov život želi identitet povjerljivog doušnika. Tim mora smisliti način kako ga spasiti a da se ne ugrozi sigurnost CIA-e.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Dok Zeynep tjeskobno čeka vijesti od Cihana, sve je jači osjećaj da se događa nešto ozbiljno. Ubrzo otkriva kamo je Serhat otišao, svjesna da bi taj potez mogao imati teške posljedice. No kad shvati istinu, već je prekasno.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Teško ozlijeđena Mine završi u bolnici, a situacija postaje još dramatičnija jer je trudna. Alya, unatoč svemu, pokušava spasiti i Mine i njezino nerođeno dijete. Dijete ne preživljava, a Mine, slomljena i ogorčena, za tragediju okrivljuje Alyu.

Cacau

HRT1 12:30

Regina otvara lijes i ugleda okrutnu Simoneinu poruku u kojoj joj se kune na osvetu. Regina je tužna i govori Jaimeu i Valdemaru da želi da Simone pati.