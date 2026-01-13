Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u utorak
2
Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 13. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'Daleki grad', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tane prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Zora je opčinjena životom putujućega kazališta, a pogotovo pjevačem Jasminom. Ante pritišće Cvitu govoreći da bi joj život mogao postati pakao ako ne uvjeri Katu da mu proda zemlju.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Esmeralda im pokaže smaragde iza kojih stoji neka zagonetna priča. Samuel pozove Maríju Fernández na red zbog njezina ponašanja prema novoj Petri.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Ruzekova oca policajca otima banda koja u zamjenu za njegov život želi identitet povjerljivog doušnika. Tim mora smisliti način kako ga spasiti a da se ne ugrozi sigurnost CIA-e.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Dok Zeynep tjeskobno čeka vijesti od Cihana, sve je jači osjećaj da se događa nešto ozbiljno. Ubrzo otkriva kamo je Serhat otišao, svjesna da bi taj potez mogao imati teške posljedice. No kad shvati istinu, već je prekasno.

Foto: NOVA TV

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Teško ozlijeđena Mine završi u bolnici, a situacija postaje još dramatičnija jer je trudna. Alya, unatoč svemu, pokušava spasiti i Mine i njezino nerođeno dijete. Dijete ne preživljava, a Mine, slomljena i ogorčena, za tragediju okrivljuje Alyu.

Cacau

HRT1 12:30

Regina otvara lijes i ugleda okrutnu Simoneinu poruku u kojoj joj se kune na osvetu. Regina je tužna i govori Jaimeu i Valdemaru da želi da Simone pati.

UZBUDLJIVO! Otkriveno je gdje će se snimati nova sezona serije Bijeli lotos
Otkriveno je gdje će se snimati nova sezona serije Bijeli lotos

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'
U 'DOBRO JUTRO, HRVATSKA'

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Prije par dana je jedna od tema u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' bilo i izvanredno stanje u Srbiji zbog vremenskih neprilika. Voditelj Davor Meštrović prenio je izjavu predsjednika Srbije...
FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili
ZAJEDNO OTIŠLI NA BALI

FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili

Nakon prosinca u kojem je često imala nastupe, Maja Šuput je i ove godine otišla u toplije krajeve - na Bali. Tamo joj društvo pravi i Šime Elez, a zabave im ne nedostaje...
FOTO 'Gole haljine' i na Zlatnim globusima: Slavne dame došle su na dodjelu bez grudnjaka
SPEKTAKULARNA IZDANJA

FOTO 'Gole haljine' i na Zlatnim globusima: Slavne dame došle su na dodjelu bez grudnjaka

Na 83. dodjeli Zlatnih globusa mnoge su slavne dame privukle pozornost u glamuroznim izdanjima. Neke od njih, kao što su Jennifer Lopez, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence i Justine Lupe, odlučile su se i za nešto 'hrabrija' izdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026