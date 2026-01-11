Otkriveno je gdje će se snimati nova sezona serije Bijeli lotos

Antologijska serija HBO-a, Bijeli lotos, koja je postala svjetski poznata zbog svog satiričkog prikaza bogataša na njihovim luksuznim odmorima, privlači pažnju fanova diljem svijeta. Nakon Havaja, Sicilije i Tajlanda, četvrta sezona seli se u Francusku.

Prema prvim informacijama serija će se snimati u Parizu i na Francuskoj rivijeri. Snimanje će se odvijati u palači iz 19. stoljeća koja je pretvorena u luksuzni hotel pod nazivom Château de La Messardière u Saint-Tropezu na Azurnoj obali.

Time HBO prekida dugogodišnje partnerstvo s hotelskim lancem Four Seasons, koji je bio domaćin prve tri sezone serije. Château de La Messardière je smješten među 32 hektara borova, čempresa i jasmina, a dio je kolekcije Airelles.

Château de La Messardière jedan je od najslavnijih hotela na Azurnoj obali, poznat po tome što spaja aristokratsku povijest i suvremeni luksuz na jedinstven način.

Izgrađen u 19. stoljeću kao privatna rezidencija, danas je raskošno obnovljen hotel s pogledom na zaljev Saint-Tropeza, s privatnim vrtovima, nekoliko bazena, spa centrom i Michelinovim restoranima, a često ga biraju svjetske zvijezde, modni dizajneri i filmske ekipe koje traže ekskluzivnost, diskreciju i ambijent koji odiše starim europskim glamourom.

U prosincu su otkriveni i glumci za novu sezonu. Alexander Ludwig, publici najpoznatiji kao Björn Ironside iz serije "Vikinzi", i AJ Michalka, zvijezda sitcoma "The Goldbergs", prvi su članovi glumačke postave nadolazeće sezone ove kritički hvaljene serije.

Izbor Alexandera Ludwiga i AJ Michalke nastavlja tradiciju kreatora serije Mikea Whitea da spaja etablirane zvijezde s glumcima koji su na pragu velikog proboja. Ludwig je nakon uloge u "Vikinzima" ostvario zapažene uloge u sportskoj drami "Heels" i filmskim hitovima poput "Igre gladi" i "Zločesti dečki: Sve ili ništa".

Michalka je pak desetljeće provela u popularnoj seriji "The Goldbergs" i njenom spin-offu "Schooled", a glumila je i u filmovima "Ljupke kosti" i "Super 8".

Uz potvrđene glumce, u medijima se već neko vrijeme šuška kako su u tijeku pregovori s holivudskom ikonom Helenom Bonham Carter za jednu od glavnih uloga. Početak snimanja predviđen je za proljeće ove godine.