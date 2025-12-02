Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Foto: Nova Tv

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 2. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante huška seljake da prisile Katarinu na prodaju zemlje. Štiteći Cvitu, Nikola se odrekne majke, a poražena Mirjana razboli se od tuge. Domazet shvati da mu je Jakov ozbiljan suparnik pa čeka priliku da ga uništi.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Nesreća s konjem potresla je Curro više nego što se čini jer vjeruje da je bila namještena. Manuel sazna da je Catalina odbila Adriana.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje ubojstvo 15-godišnje djevojčice. Djevojčica je bila u programu za problematične maloljetnice, a Halstead otkriva neobično ponašanje članova osoblja tog programa.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Dok Petra zavlači Željku, Joco traži nacrte bolnice u Antinu uredu. Toma ga umalo uhvati na djelu, ali Joco se uspije izvući, barem nakratko. Vilma podmetne novac iz blagajne u Zrinkinu torbicu.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Proslava rođendana za Peru ne završi onako kako je očekivala. Šima joj se pokušava opravdati, no Pere ne prihvaća njezinu ispriku. Mještani su šokirani Martinovim javnim priznanjem, a mišljenja su podijeljena. Ipak, najneočekivaniju reakciju ima Anđela. Ukućani su zabrinuti zbog njezina čudnog ponašanja.

Cacau

HRT1 12:30

Salomão kaže Tiagu da vlasnik imanja u regiji Douro želi prodati imanje. Predlaže da bi trebali otići onamo helikopterom.

