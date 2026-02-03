Doznajte što vas očekuje ovog utorka 3. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Kumovi', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Kad se otkriju tajanstveni ožiljci na Domazetovim leđima, kreću govorkanja o njegovoj prošlosti. Jakov daje ultimatum Teodori. Domazet shvati da je jedna od njegovih najmračnijih tajni povezana s generalovom prošlosti i njegovim pokojnim sinom.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel kaže Simoni kako je doznao da Toño nije bio u braku s Norbertom i djeca nisu njegova. Leocadia nagovori Alonsa da zabrani Curru druženje s Angelom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Zeynep se nalazi pred novim poglavljem koje joj je Serhat otvorio te kreće u ostvarenje sna o učiteljskom pozivu. Uz posao i obveze Zeynep pruža Serhatu snažnu podršku dok pokušava zaliječiti duboke rane i kaos unutar svoje obitelji.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novinama, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom.
Cacau
HRT1 12:30
Guto se razveseli kad sazna da je Cacau trudna i da želi oprostiti Tiagu. Rui predloži Susani da tuži Simone kako bi sebe zaštitila. Rui pristane razgovarati o Simoninim zločinima.
