Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Divlje pčele

RTL 20:15

Kad se otkriju tajanstveni ožiljci na Domazetovim leđima, kreću govorkanja o njegovoj prošlosti. Jakov daje ultimatum Teodori. Domazet shvati da je jedna od njegovih najmračnijih tajni povezana s generalovom prošlosti i njegovim pokojnim sinom.

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel kaže Simoni kako je doznao da Toño nije bio u braku s Norbertom i djeca nisu njegova. Leocadia nagovori Alonsa da zabrani Curru druženje s Angelom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Zeynep se nalazi pred novim poglavljem koje joj je Serhat otvorio te kreće u ostvarenje sna o učiteljskom pozivu. Uz posao i obveze Zeynep pruža Serhatu snažnu podršku dok pokušava zaliječiti duboke rane i kaos unutar svoje obitelji.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novinama, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom.

Cacau

HRT1 12:30

Guto se razveseli kad sazna da je Cacau trudna i da želi oprostiti Tiagu. Rui predloži Susani da tuži Simone kako bi sebe zaštitila. Rui pristane razgovarati o Simoninim zločinima.