'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju!

KOJE IZNENAĐENJE!

Foto: RTL

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' krenula je u ponedjeljak na RTL-u i odmah dala do znanja da gledatelje čeka sezona puna obrata, emocija i neugodnih iznenađenja. Čak 28 djevojaka ove se godine bori za naklonost dvojice muškaraca, Petra i Karla, a kulisa za nove ljubavne priče je sunčana Kreta.

Već u prvoj epizodi jedan dolazak zasjenio je sve ostale. Kad je Karlo na aerodromu dočekao Helenu, brzo je postalo jasno da ovo neće biti klasično upoznavanje. Njih dvoje se, naime, već poznaju otprije.

- Malo sam se, moram priznati, šokirao - priznao je Karlo.

Foto: RTL

Helena nije mogla sakriti iznenađenje: 'Bila sam izgubljena totalno, nisam znala kako reagirati i nisam znala što da mu kažem. Poznajem ga, bili smo već jednom na spoju.'

Karlo je bio iskren: 'Život je stvarno fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznati, ali bio je takav period da nije bilo moguće.'

Karlo joj je sada udijelio ružu, dodajući: 'Možda sam prvi put propustio priliku da je upoznam, ali drugi put sigurno neću.'

Helena ima 28 godina, rođena je u Bavarskoj, no s balkanskim korijenima, pa je idealan spoj suzdržanosti i temperamenta koji se vidi u njezinu stavu, osmijehu i načinu komunikacije. Otvorena je i direktna, govori tri jezika, voli izazove i uvijek je spremna na novo putovanje. Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi - ne zato što nije željela nego zato što odbija pristati na nešto što nije prava stvar.

- Ako on nije onaj pravi - neću trošiti vrijeme - rekla je prilikom predstavljanja.

U 'Gospodina Savršenog' ulazi zato što joj u životu još nedostaje muškarac koji će joj biti partner u svemu. Važni su joj neovisnost i iskrenost, a najviše cijeni humor i stabilnost. Kaže da joj treba netko tko može držati korak s njom.

Foto: RTL

