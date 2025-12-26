Doznajte što vas očekuje ovog petka 26. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
Divlje pčele
RTL 20:15
Cvita nastavlja s pripremama za vjenčanje, unatoč lošem predosjećaju. Katarina i Karmela na korak su do pravog prijateljstva. Jakov bdije uz oca, kajući se zbog njihova sukoba. Ivici u posjet dolazi otuđeni brat Ante. Domazet otkrije Katarini kakav poslovni dogovor ima s Vukasom.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel je prihvatio Burdinin novac i sad može opremiti radionicu. Eugenia otkrije Leocadiju i da je Curro sad lakaj. Curro iskoristi priliku da joj prizna da mu je Alonso otac.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon što je preuzela još jedan slučaj, jedna od Voightovih doušnica nestaje. Tim otkrije da ju je oteo zloglasni serijski ubojica.
Cacau
HRT1 12:30
Lalá se iznenadi kad sazna da se Júlia vratila Salomãu. Marlene želi da Marco pusti Cacau prije nego što Lalá dođe s policijom. Cacau se oduševi kad shvati da je slobodna.
