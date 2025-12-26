Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
Doznajte što vas očekuje ovog petka 26. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita nastavlja s pripremama za vjenčanje, unatoč lošem predosjećaju. Katarina i Karmela na korak su do pravog prijateljstva. Jakov bdije uz oca, kajući se zbog njihova sukoba. Ivici u posjet dolazi otuđeni brat Ante. Domazet otkrije Katarini kakav poslovni dogovor ima s Vukasom.

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel je prihvatio Burdinin novac i sad može opremiti radionicu. Eugenia otkrije Leocadiju i da je Curro sad lakaj. Curro iskoristi priliku da joj prizna da mu je Alonso otac.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon što je preuzela još jedan slučaj, jedna od Voightovih doušnica nestaje. Tim otkrije da ju je oteo zloglasni serijski ubojica.

Cacau

HRT1 12:30

Lalá se iznenadi kad sazna da se Júlia vratila Salomãu. Marlene želi da Marco pusti Cacau prije nego što Lalá dođe s policijom. Cacau se oduševi kad shvati da je slobodna.

