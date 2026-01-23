Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje ovog petka 23. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalina i Pía skuju plan da spriječe Emilijin odlazak. María Fernández pred svima optuži Petru da je tužakala oca Samuela. Lorenzo pokušava izluditi Eugeniju dok spava.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton se brine za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. Tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden pred dvjema kćerima.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Azra doživljava vlastitu tragediju: Cihan otkriva da skriva kontracepcijske pilule i koristi to kao oružje. Njegova kontrola postaje brutalna, jasno joj poručuje: ili će mu roditi dijete, ili će njezina majka završiti na ulici. Mustafa, koji sve više shvaća kakav pakao Azra živi, pokušava joj pomoći.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Na dan operacije Cihan očekuje Alyu, ali ona ne dolazi. U bolnici se otkriva da Cihan nije ni uveden u operaciju jer je rizik prevelik. Donor je postala Alya, potajno i uz zajednički dogovor svih. Cihan doživljava šok i bijes, a zatim saznaje da je Alyi srce nakratko stalo tijekom zahvata. Dok se bori s osjećajem krivnje, shvaća koliko je Alya žrtvovala za njega i Borana.

Cacau

HRT1 12:30

Simone pokuša udaljiti Susanu od Ruija. Rui se želi oženiti Susanom jer je voli. Vitória prikriva svoju zabrinutost kad joj Júlia kaže da je Mário živ i da ga je Salomão uspio dovesti u Portugal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici
Luksuz usred ledene pustoši

Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici

Influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, pratitelje je kroz kratak video proveo kroz jednu od brodskih kabina, onu u kojoj boravi i Grabar-Kitarović
Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?
NAPETA EPIZODA

Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?

U četvrtak 22. siječnja gledatelji mogu uživati u novoj epizodi RTL-ove serije 'Divlje pčele'. U nastavku pročitajte što će se sve događati u njoj...
Svi pričaju o njoj ovih dana! Ovo je Miss Grenlanda 2024. godine
VRUĆE FOTKE

Svi pričaju o njoj ovih dana! Ovo je Miss Grenlanda 2024. godine

Naja Marosi prva je predstavnica Grenlanda na izboru ljepote Miss Grand International. Ističe svoje inuitsko porijeklo, a sada je postala popularna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026