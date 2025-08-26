Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Obiteljske tajne

RTL 22:15

U strahu za život Laçin se pita što će joj Yekta učiniti. Pars pokušava doznati kakve su bile namjere Çınara i njegovih prijatelja, a Ceylin se ponudi da im bude odvjetnica na ispitivanju u postaji. Traži se odgovor na pitanje čije je tijelo bilo u vozilu. U tužiteljstvu Yekta i Laçin gledaju videosnimku koju je Engin poslao Ceylin. Sad roditelji znaju pravu istinu o Enginovoj smrti.

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana odluči organizirati slavlje za članove posluge koji nisu mogli biti na vjenčanju. Catalina kaže Alonsu da želi otići živjeti kod tete Clare.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Nekoliko mjeseci nakon što je ranjen ispred bolnice, dr. Daniel Charles priprema se svjedočiti protiv napadača. Dr. Robin Charles otpuštena je iz rehabilitacijske ustanove, ali dr. Rhodes brine njezino ponašanje kod kuće.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan se nalazi pod pritiskom sa svih strana, a uz to mora voditi i unutarnju borbu protiv sve nemirnijeg Albora klana. U središtu sukoba nalazi se Alya, a Cihan bez oklijevanja riskira vlastiti život kako bi je spasio. Kako sukobi izbijaju u sve većim razmjerima, tako Cihan postaje svjestan jedne stvari - sve je bliži Boranovu ubojici.

Leyla

NOVA TV 21:25

Svoju bol i bijes Leyla pretvara u oružje te obitelji Yıldız daje do znanja koliko su je njihova djela koštala. Njezina osveta nije glasna, ali je razorna - i pogađa točno tamo gdje najviše boli. Tajna koju godinama skrivaju Hatice i Ferda izlazi na vidjelo i razdire temelje obitelji Yıldız.

Cacau

HRT1 12:25

Marco ljutito odlazi nakon što mu je Tiago rekao da su u ratu sva sredstva dopuštena. Cacau pritisne Tiaga da ode kako bi zaštitila vezu s Marcom.

