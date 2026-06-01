Katarina Baban nakon prekida na putovanju s košarkašem

Dok su se posljednjih dana na profilu Katarine Baban nizale fotografije iz Španjolske i Portugala, jedno je pitanje ostalo bez odgovora - tko joj pravi društvo na putovanju? Glumica je sad otkrila i taj detalj. Podijelila je niz fotografija, a na jednoj od njih pozira u zagrljaju košarkaša Domagoja Vukovića.

- Nebo je boje opalita - napisala je Baban u opisu fotografija.

Vuković od prosinca prošle godine igra za KK Dubrava. Stasiti Riječanin visok je 208 centimetara, a prije dolaska u Dubravu dio sezone proveo je u njemačkom klubu Giessenu. Tijekom karijere nosio je i dresove KK Zadar te KK Cibona.

Podsjetimo, Katarina je prošle godine potvrdila prekid veze s dugogodišnjim partnerom, kineziologom Igorom Subotićem. O svemu je progovorila nakon što se doznalo da prodaje stan u zagrebačkom Prečkom, koji je godinama uređivala.

- Pa evo zapravo moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, to je razlog zbog kojeg ga prodajemo. Nažalost to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - otkrila je za Story.

Katarina i Igor znali su se još od osnovne škole. Zajedno su išli i u srednju, a on joj je bio pratnja na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda opet spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.