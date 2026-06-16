Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Akif sve teže skriva razočaranje zbog toga što je izgubio položaj kojem se nadao. Melek nastavlja tragati za odgovorima o podrijetlu, a svako novo saznanje vodi je sve bliže istini koju su mnogi godinama skrivali.

La Promesa

HRT1 13:20

Foto: HRT

Angela odvede Curra u planine kako bi se oprostili, ali nesporazum dovede njihovu ljubav u kušnju. Adriano prizna Martini da nije ništa osjetio kad je pročitao Catalinino pismo.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon eksplozije cijeli tim je na rubu snaga, ali se i dalje svi bore da konačno uhvate okorjelog narkobosa Escana.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Foto: NOVA TV

Boran ne namjerava odustati. Koristeći najjači adut koji ima u rukama, pokreće novi napad i ponovno ih gura prema rubu. Pred Alyom i Cihanom nalazi se najteža kušnja njihove veze, a ostaje pitanje može li išta prekinuti vezu koja ih povezuje.

San snova

RTL 20:15

Kristina odvlači Alena na sud, no pritom ne sluti da će ga tako ponovno povezati s Majom. Bubalo i Mirko pokušavaju kontrolirati skandal oko novog igrača. Mirko uporno želi ostati Telčev menadžer.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Mateo obavijesti Valeriju da je Valentín u bolnici. Enrique uporno govori da se pad s litice dogodio nesretnim slučajem tijekom lova. Elena je sumnjičava.