Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
Nasljednik
NOVA TV 20:25
Akif sve teže skriva razočaranje zbog toga što je izgubio položaj kojem se nadao. Melek nastavlja tragati za odgovorima o podrijetlu, a svako novo saznanje vodi je sve bliže istini koju su mnogi godinama skrivali.
La Promesa
HRT1 13:20
Angela odvede Curra u planine kako bi se oprostili, ali nesporazum dovede njihovu ljubav u kušnju. Adriano prizna Martini da nije ništa osjetio kad je pročitao Catalinino pismo.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon eksplozije cijeli tim je na rubu snaga, ali se i dalje svi bore da konačno uhvate okorjelog narkobosa Escana.
Daleki grad
NOVA TV 21:15
Boran ne namjerava odustati. Koristeći najjači adut koji ima u rukama, pokreće novi napad i ponovno ih gura prema rubu. Pred Alyom i Cihanom nalazi se najteža kušnja njihove veze, a ostaje pitanje može li išta prekinuti vezu koja ih povezuje.
San snova
RTL 20:15
Kristina odvlači Alena na sud, no pritom ne sluti da će ga tako ponovno povezati s Majom. Bubalo i Mirko pokušavaju kontrolirati skandal oko novog igrača. Mirko uporno želi ostati Telčev menadžer.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Mateo obavijesti Valeriju da je Valentín u bolnici. Enrique uporno govori da se pad s litice dogodio nesretnim slučajem tijekom lova. Elena je sumnjičava.
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