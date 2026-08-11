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FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...
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FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!
Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja. 
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Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja.  | Foto:
Komentari 29

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