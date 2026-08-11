FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...
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Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja.
Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja. |
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Na društvenim mrežama Brooks, poznata po tome da se često fotografira u izazovnim izdanjima, dijeli prizore s ljetovanja.
Fotografi su je 'ulovili' prije par tjedana u Saint-Tropezu u oskudnoj haljinici...
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
... a svi su se pitali je li ispod nje imala gaćice.
| Foto: AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Nove fotografije sa Sardinije dokazale su još jednom kako se Brooks ničega ne srami, pa se tako pred svojim roditeljima i sestrom sunčala i kupala u toplesu.
| Foto: CIAO, MIBA
Foto CIAO, MIBA
Foto ABACA/ABACA
Foto ABACA/ABACA
Zgodna Brooks pokazala je i ranije savršene noge i čvrstu guzu u bijelim vrućim hlačicama.
| Foto: Instagram
Duboki dekolte do pupka otkrio je i njen isklesani trbuh
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Manekenka opušteno uživa na jahti s pogledom na obalu, dok pogled na nju oduzima dah...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Opušteno, ljetno izdanje zgodne manekenke oduševilo je njene pratitelje na društvenim mrežama, a pokazala je kako joj stoji obična bijela majica ispod koje nema grudnjak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brooks Nader bila je na zabavi uoči finala Svjetskog prvenstva, a svi su pogledi bili uprti u nju. Party u Zero Bondu na Manhattanu ugostio je mnoge zvijezde, a najveća atrkcija bila je ona.
| Foto: Instagram
Pokazala je proces pripreme, ali i outfit sa svih strana.
| Foto: Instagram
U jednom trenutku je ispod minice 'provirila' i guza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim toga, Brooks je snimila i proces pripreme za event. Prvo je grudi skrivala rukama. Nakon toga se malo opustila...
| Foto: Instagram
Prste je stavila preko bradavice i pokazala grudi.
| Foto: Instagram
Brooks već dugo nosi nadimak 'kraljica bikinija', a na društvenim mrežama često opravdava taj status svojim brojnim golišavim fotografijama.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto Yara Nardi
Foto NINO, LELE
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto XNY/starmaxinc.com
Nedavno je uživala u Hrvatskoj, a nije propustila svoje pratitelje 'počastiti' novim golišavim outifitima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Gonzalo Fuentes