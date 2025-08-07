Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje u četvrtak 7. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

Obiteljske tajne 

RTL 22:15

Murat se odluči žrtvovati za Laçin. Pars traži od Ilgaza da mu tajno pomogne. Yekta je bijesan nakon što je pročitao optužnicu te je spreman sve učiniti kako bi okrivio Ceylin. Para posjećuje doktora zbog drhtavice koju uzrokuje epilepsija. Ceylin se boji vratiti u zatvor. Yekta smišlja nove planove kako bi naudio Ilgazu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Manuel se svađa s Cruz oko Jane koja se i dalje nije pojavila. Jada se Alonsu, koji suosjeća sa sinom. Martina moli Pelaya da ostavi Catalinu na miru.

Hitna: Chicago 

RTL2 18:25

U bolnicu stižu brojne žrtve nakon pucnjave u kinu. Halstead liječi pacijenta koji je pregažen tijekom incidenta. Sharon odbija odobriti transplantaciju jetara.

Daleki grad 

NOVA TV 20:20

Nare i Şahin nastavljaju zajednički put ka razvodu. U pokušaju da Nare pobjegne od svih, dolaze do samog praga obitelji Albora. Demir ne odustaje od osvete i koristi Zerrin kako bi isprovocirao Kayu.

Leyla 

NOVA TV 21:25

Tufan je slomljen. Njegova maska moći i kontrole počinje se raspadati, a upravo to je trenutak koji Nur strpljivo čeka. Vješta manipulatorica, koristi Tufanovu slabost i uvjerava ga da je Leyla prijetnja svima njima.

Cacau 

HRT1 12:25

Na imanju se dogodi tragedija zbog požara koji je odnio nekoliko života i donio bolna otkrića. Filó umire na Quimovim rukama, a on plače zbog bolnoga gubitka. Pitty na umoru kaže Gutu istinu o Cony. Cacau je šokirana jer je postala Conyna meta. Odluči se vratiti u Itacaré.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bez pupka, imaju šest prstiju, a guze im 'krive' zidove: Najveće Photoshop greške Kardashiana
PEGLAJU DOK IDE...

Bez pupka, imaju šest prstiju, a guze im 'krive' zidove: Najveće Photoshop greške Kardashiana

Njihova potraga za savršenstvom često završi viralnim gafovima, a fanovi i javnost ne propuštaju priliku da ih prozovu na svakom propustu. Ovako izgledaju najveće Photoshop greške slavne obitelji Kardashian...
FOTO Pojavile su se nove fotke Maje i Šime! Evo gdje su bili
NOĆNO DRUŽENJE

FOTO Pojavile su se nove fotke Maje i Šime! Evo gdje su bili

Maja Šuput i Šime Elez druže se već par tjedana diljem Dalmacije. Bili su na jahti zajedno, on je često u publici na njezinim koncertima, idu zajedno na večere...
FOTO Bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman se udaje! Evo kako se mijenjala kroz godine
SLAVI NA MORU

FOTO Bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman se udaje! Evo kako se mijenjala kroz godine

Antea Kodžoman se udaje! Na društvenim mrežama osvanule su fotografije nje i njezinih prijateljica s djevojačke zabave. Svojeg budućeg muža drži podalje od javnosti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025