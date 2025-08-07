Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Murat se odluči žrtvovati za Laçin. Pars traži od Ilgaza da mu tajno pomogne. Yekta je bijesan nakon što je pročitao optužnicu te je spreman sve učiniti kako bi okrivio Ceylin. Para posjećuje doktora zbog drhtavice koju uzrokuje epilepsija. Ceylin se boji vratiti u zatvor. Yekta smišlja nove planove kako bi naudio Ilgazu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Manuel se svađa s Cruz oko Jane koja se i dalje nije pojavila. Jada se Alonsu, koji suosjeća sa sinom. Martina moli Pelaya da ostavi Catalinu na miru.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

U bolnicu stižu brojne žrtve nakon pucnjave u kinu. Halstead liječi pacijenta koji je pregažen tijekom incidenta. Sharon odbija odobriti transplantaciju jetara.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Nare i Şahin nastavljaju zajednički put ka razvodu. U pokušaju da Nare pobjegne od svih, dolaze do samog praga obitelji Albora. Demir ne odustaje od osvete i koristi Zerrin kako bi isprovocirao Kayu.

Leyla

NOVA TV 21:25

Tufan je slomljen. Njegova maska moći i kontrole počinje se raspadati, a upravo to je trenutak koji Nur strpljivo čeka. Vješta manipulatorica, koristi Tufanovu slabost i uvjerava ga da je Leyla prijetnja svima njima.

Cacau

HRT1 12:25

Na imanju se dogodi tragedija zbog požara koji je odnio nekoliko života i donio bolna otkrića. Filó umire na Quimovim rukama, a on plače zbog bolnoga gubitka. Pitty na umoru kaže Gutu istinu o Cony. Cacau je šokirana jer je postala Conyna meta. Odluči se vratiti u Itacaré.