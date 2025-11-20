Doznajte što vas čeka u četvrtak 20. studenoga u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
Divlje pčele
RTL 20:15
Vijest o industrijskoj zoni unese podijele i svađu među mještane Vrila. Katarina shvaća zašto je Ante bio toliko uporan i želio njezinu zemlju te ga pred svima proziva prevarantom.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel se izviče na Curra i ode s La Promese. Candela otkrije Lopeu da je vidjela Antoñita. Jacobo nije sretan jer se Martina više brine za imanje nego za njihovo vjenčanje.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Lindsay i Halstead rade na tajnom zadatku kako bi uhitili skupinu muškaraca koji se lažno predstavljaju kao policajci. Žrtve su žene koje osvoje novac u kasinu.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Željka bezuspješno pokušava odgovoriti Divnu od prodaje stana. Zavlači Divnu i radi sve što može da odbije potencijalne kupce. Petra i Joco prepiru se oko stavki na popisu pravila koji su jedan drugom složili.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Mjestom se širi vijest da je Marko dobio ženski bubreg. Tomi i Lara vraćaju se u Zaglave i žele nekako pomoći Stanislavu koji se priprema za skorašnje svjedočenje, kao i Martin, kojemu je muka zbog toga.
Cacau
HRT1 12:30
Marlene kaže Susani da je (Susanu) Rui voli i da se želi oženiti njom. Marco kaže da je spavao s Cacau. Tomané ispituje Lolu o posljedicama njezina plana protiv Lalá. Ali ona tvrdi da Lalá mora platiti za ono što je učinila Martimu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+