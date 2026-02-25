Pjesma 'Jugoslavija' ide u finale srpske pjesme za Euroviziju: Svi komentiraju i njezin nastup...

Hrvatska ove godine na Eurosong u Beč šalje grupu Lelek i pjesmu 'Andromeda', a susjedna Srbija će svog predstavnika doznati uskoro. U utorak je održana prva polufinalna večer sprskog izbora za pjesmu Eurovizije, a u finale je prošla i pjevačica Zejna Murkić s pjesmom 'Jugoslavija'.

Već je i ranije Murkić zbog naziva pjesme izazivala burne reakcije na društvenim mrežama, a nakon prvog polufinala je i njen nastup postao tema.

Pjesma je izazvala kontroverze uoči samog natjecanja. Profil na društvenim mrežama pod nazivom 'Eurovision Kosovo' optužio je Srbiju da 'ne može odvojiti politiku od Eurovizije' te da pjesma 'veliča Jugoslaviju'.

- Ako Srbija izabere ovu pjesmu, EBU (Europska radiodifuzijska unija, op.a) neće to dopustiti - pravila zabranjuju političke poruke - navodi se u objavi.

Fokus se s pjesme prebacio na njezin nastup nakon utorka. Zejna je pjevala u dugoj haljini, a ono što je posebno privuklo pozornost je to da su je sajlama podizale u zrak. I upravo su sajle postale glavna tema na društvenim mrežama. Pisali su kako je nastup izgledao neprofesionalno te da su organizatori mogli to bolje riješiti.

Od 12 pjesama, njih sedam se plasiralo u finale. Uz 'Jugoslaviju' će u finalu 28. veljače nastupiti Mirna - Omaja, Kosmos Trip - Sve je u redu, Iva Grujin - Otkrivam sebe, Lores - Unseen, Yanx - Srušio si sve i Ana Mašulović - Zavoli me.