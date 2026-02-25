Obavijesti

Show

Komentari 0
OMILJENA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
3
Foto: rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Admiral

Cvita se i dalje protivi Katarininu vjenčanju jer sluti da Domazet skriva tajne. Slomljen zbog ponižavanja, Nikola razmišlja o tome da zauvijek napusti svoj san o karijeri pisca.

ZA 'BINGANJE' Ovo je top 10 serija na Netflixu
Ovo je top 10 serija na Netflixu

Čavka i Tereza se prepuštaju strastima, a Badurina obećava Rajki da će joj pomoći pronaći izgubljenog sina.

Foto: rtl

Ivica poziva Karmelu na obiteljsku večeru želeći pokazati kako su njegove namjere prema njoj ozbiljne.

Vice primijeti da se Tereza čudno ponaša...

VELIKI INTERVJU ZA CAFE Marin Klišmanić o HNK, zamjeni u 'Divljim pčelama', zaručnici: Sanjamo o kućici izvan Zagreba
Marin Klišmanić o HNK, zamjeni u 'Divljim pčelama', zaručnici: Sanjamo o kućici izvan Zagreba

Badurina neočekivano čuje kako Toma spominje njegovog pokojnog sina i suoči ga s pitanjima!

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?
PROŠLO VIŠE OD 35 GODINA

FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?

Seriju 'Twin Peaks' koja je prvi put emitirana 1990. godine režirao je legenarni David Lynch. Danas ima status kultne serije koja je utjecala na brojne druge produkcije. Evo gdje su glumci iz serije danas...
FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?
LJEPOTICA SE OSVJEŽILA

FOTO Tko je Lukrecia koja se u Večeri za 5 kupala u tangicama?

Drugog dana Večere za 5 je ekipu ugostila Nataša, a oni su primijetili i prekrasan ambijent oko njezine kuće, kao i bazen. Lukrecia je iskoristila priliku i malo se u njemu osvježila te pokazala svoju vitku figuru...
Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje u srijedu 25. veljače omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026