Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet optužuje Antu, Marka i Čavku za Josino ubojstvo. Suđenje se obustavlja dok se njegove optužbe ne dokažu. Kate ga napadne jer joj je skrivao istinu. Tereza bježi u Čavkin zagrljaj nakon sukoba s Vicom.

La Promesa

HRT1 13:20

Petra preživi noć, što daje tračak nade. La Promesu posjeti Jacobov prijatelj Beltrán, šarmantni mladić koji ima mnogo zajedničkog s Angelom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess je napadnuta i oteta tijekom istrage pa je tim u utrci s vremenom kako bi je spasio. Dok napetosti rastu, Ruzek i Atwater se posvađaju oko ispravnog načina spašavanja.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Nedostatak signala ometa dogovore pa se Stanislav i Spomenka vraćaju u Zaglave nenajavljeni i saznaju da je njihov stan zauzet. Muškarce u mjestu najviše muči gdje će sad pogledati nogometnu utakmicu.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil počinje sumnjati da Esme skriva mnogo veću tajnu nego što je dosad vjerovao. Dok se približava istini na neočekivan način, Zarifeini grijesi iz prošlosti izlaze na vidjelo pred svima. Eleni odlučno nastavlja potragu za istinom.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Liječnik potvrdi da je Cristina tek u petom tjednu trudnoće. Ljutit Enrique optuži Alberta da čini nažao Cristini, ali Alberto se sukobi s njim i kaže mu da je Cristina u vrlo ranoj trudnoći te da je Víctor djetetov otac.