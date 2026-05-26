STIŽU NOVE EPIZODE

Serija 'Daleki grad' vraća se na male ekrane! Poznato je i kada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Serija 'Daleki grad' vraća se na male ekrane! Poznato je i kada
Foto: Nova TV

U nadolazećim epizodama gledatelje očekuju veliki preokreti. Vidjevši Kayu potpuno slomljenog uoči vjenčanja, Cihan odlučuje bratu otkriti istinu koju je dugo skrivao

Nove epizode serije koja je osvojila gledatelje, „Daleki grad“ stižu u ponedjeljak, 1. lipnja na Novu TV, a ljubavna priča Aye i Cihana napokon dobiva svoj nastavak, donoseći nove dramatične preokrete koji će potpuno promijeniti njihove živote.

Saznanje da se Cihan i Alya zapravo nikada nisu razveli potpuno će uzdrmati njihove živote i poremetiti odnose. Odlučan iskoristiti tu istinu u svoju korist, Cihanov brat, Ayin bivši suprug za kojeg su oboje vjerovali da je mrtav, dodatno će pojačati pritisak na Cihana. Kao i uvijek, upravo će Cihan morati pronaći način da ga ponovno obuzda. Dok će s jedne strane voditi ovu opasnu borbu, s druge će dati sve od sebe kako Alya ne bi bila uvučena u oluju koja se sve više približava.

U nadolazećim epizodama gledatelje očekuju veliki preokreti. Vidjevši Kayu potpuno slomljenog uoči vjenčanja, Cihan odlučuje bratu otkriti istinu koju je dugo skrivao. Usred kaosa koji je izazvao Boran, Alya i Cihan, unatoč svemu, nastavit će jedno drugome biti oslonac i snaga. Boran, koji je više puta svjedočio neraskidivoj povezanosti među njima, na kraju bi ipak mogao pokleknuti pred ljubomorom. Kada pred svima razotkrije ono što osjeća, otvorit će se Pandorina kutija.

Hoće li veliko priznanje nekima donijeti katastrofu, a drugima otvoriti vrata novog početka, ne propustite pogledati u novim epizodama 'Dalekog grada', od 1. lipnja, nakon serije „Kumovi“ na Novoj TV

